Conoce Nuestros Próximos Eventos de Diciembre 2024 en Punta Cana

Vive la magia de diciembre en Dolphin Discovery Downtown con nuestros próximos eventos en Punta Cana.

Siempre estamos innovando para brindar nuevas experiencias tanto a los extranjeros que vienen a conocer el destino, como a nuestros visitantes locales.” — mencionó Sandra Reyes Gerente General de Dolphin Discovery Punta Cana

PUNTA CANA, DOMINICAN REPUBLIC, December 3, 2024 / EINPresswire.com / -- El mes de Diciembre Dolphin Discovery Downtown Punta Cana está cargado de eventos en Punta Cana, donde habrá actividades emocionantes, ideales para disfrutar en familia. ¡Con un enfoque en los visitantes locales, el parque acuático y sus eventos temáticos se convierten en el destino perfecto para cerrar el año con alegría y diversión!Celebra el inicio de la Navidad en Dolphin DiscoveryLa magia navideña comienza con una oferta especial el domingo 1° de diciembre. Los próximos eventos en Punta Cana te invitan a disfrutar del parque acuático con una promoción 2x1. Es la oportunidad perfecta para reunir a tus amigos o familiares y dar inicio a las fiestas rodeado de juegos acuáticos y un ambiente festivo.Escribe tus Deseos y Entrega tu Carta a Santa ClausNada más emocionante para los pequeños que escribir sus deseos navideños y entregarlos directamente a Santa Claus. El sábado 7 de diciembre, combinado con acceso a próximos eventos en Punta Cana y actividades en el parque acuático, promete ser una experiencia mágica tanto para los niños como para los adultos que los acompañen.Disfruta un Día en el Parque Acuático en Punta Cana Vive los próximos eventos en Punta Cana en el parque acuático en Dolphin Discovery. Ideal para quienes buscan una experiencia relajada o una dosis de adrenalina en los toboganes, esta es una opción imperdible para refrescarse y pasar un rato inolvidable el domingo 8 de diciembre.Explora tu Creatividad! Pinta tu T-shirt con Diseño NavideñoEl arte y la creatividad se apoderan de Dolphin Discovery Downtown en el taller de pintura de camisetas con temática navideña, el 14 y 15 de diciembre. Además de crear un recuerdo único, los asistentes podrán disfrutar de las atracciones del parque acuático. Una actividad perfecta para venir en familia a nuestros próximos eventos en Punta Cana.No te Pierdas el Baile Navideño de la Academia Albert DanceLa música y la danza se combinan en este evento especial el sábado 21 de diciembre. La Academia Albert Dance presenta un espectáculo navideño que seguramente encantará a los asistentes. Después del show, el parque acuático estará listo para seguir con la diversión.Diviértete con Más Actividades en el Parque AcuáticoSi te perdiste la oportunidad anterior, el domingo 22 de diciembre es perfecto para disfrutar de todas las instalaciones del parque acuático y recargar energías antes de las celebraciones de Nochebuena.Cierra el Año con Divertida Fiesta de EspumaEl cierre del año no estaría completo sin las famosas fiestas de espuma de Dolphin Discovery. Este evento, el 28 y 29 de diciembre, acompañado de acceso al Parque Acuático de los próximos eventos en Punta Cana, promete música, diversión y mucha espuma para disfrutar con amigos y familia.Si gustas pasar un rato aventurero y educativo, también tenemos una variedad de actividades en el parque y experiencias de nado con Delfines en Punta Cana que te podrían llamar la atención.Celebra el Año Nuevo con NosotrosDolphin Discovery Downtown celebra el primer día del año con una experiencia única, el miercoles 1° de enero de 2025 habrá sancocho, chicharrón, cervezas y acceso gratuito al parque acuático. Además, disfruta una fiesta de espuma para empezar el 2025 con mucha energía y alegría.Vive la Magia de Diciembre en Dolphin Discovery Punta Cana Dolphin Discovery Downtown ha diseñado un calendario de actividades en Punta Cana todo incluido variado y lleno de experiencias inolvidables. Desde momentos de creatividad hasta espectáculos y fiestas llenas de energía, este destino se consolida como la mejor opción para las familias locales durante la temporada navideña.Disfruta tus vacaciones decembrinas al máximo con nuestras emocionantes actividades y próximos eventos en Punta Cana.Acerca de The Dolphin Company:Por más de 29 años, The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha brindado ‘La experiencia de su vida’ a más de 21 millones de visitantes en sus más de 30 parques, hábitats de delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos de América, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal y la preservación y cuidado del medio ambiente. Para más información, visite www.thedolphinco.com

