القمة السعودية الثامنة لتكنولوجيا الموارد البشرية تدعم التحول في الموارد البشرية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

8th Annual HR Tech Saudi Summit Champions AI-driven HR Transformation

يجتمع قادة الموارد البشرية والتكنولوجيا في الرياض لإجراء مناقشات رائدة حول دور الذكاء الاصطناعي في تطور القوى العاملة في المملكة العربية السعودية

RIYADH, SAUDI ARABIA, November 20, 2024 / EINPresswire.com / -- اختتمت القمة السعودية الثامنة لتكنولوجيا الموارد البشرية، التي نظمتها شركة كيو إن إيه إنترناشيونال، بنجاح في فندق فوكو الرياض نوفمبر الجاري ,و التي ناقشت مستقبل القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية في جميع أنحاء المملكة.و ذلك من خلال الحدث الدولي المهم الذي حمل عنوان "الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير: تطور المواهب والتكنولوجيا"، عبر مشاركة 500 من كبار قادة الموارد البشرية والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف الصناعات، لمشاركة أفضل الممارسات ومعالجة التحديات الرئيسية التي تشكل مستقبل العمل في المملكة العربية السعوديةشملت الفعالية التي امتدت ليومين جلسات للعصف الذهني والمناقشات الجماعية و الحلول المتوفرة , كما سلطت القمة الضوء على كيفية تماشي التزام المملكة العربية السعودية بالتحول الرقمي مع رؤية 2030, و و التي استعرض من خلالها كبار المسؤولين التنفيذيين دور الذكاء الاصطناعي في مجالات إشراك الموظفين وتنمية المواهب والتعلم الرقمي .أثار المتحدث الرئيسي الدولي من كندا "دان بونتفراكت" الاستراتيجي القيادي ، و المؤلف الحائز على عدد من الجوائز العالمية ، إعجاب الحضور بآرائه حول تحول الثقافة قائلا "تجسد هذه القمة ما تطمح إليه مؤتمرات تكنولوجيا الموارد البشرية من مناقشات الذكاء الاصطناعي إلى فرص التواصل المثمرة، فإن الاتصالات هنا ديناميكية مثل الموضوعات. "رائعة وتفاعلية" هي الكلمات المناسبة لوصف التجربة" ,مضيفا " أود أن أقيم هذه التجربة بـنسبة 9.9 - و هو حدث لا يمكن تفويته لأي شخص في هذه الصناعة و المجال .كما حظى حفل توزيع جوائز تكنولوجيا الموارد البشرية الافتتاحي في المملكة باهتمام بالغ من المشاركين و الحضور , و تم تكريم الإنجازات المتميزة في عدد من الفئات ابرزها مشاركة الموظفين، وتنمية المواهب، والابتكار في تكنولوجيا الموارد البشرية، حيث احتفت الجوائز بالمنظمات التي تتفوق في دمج التكنولوجيا لتعزيز وظائف الموارد البشرية وتجارب الموظفين .اعرب رعاة قمة تكنولوجيا الموارد البشرية السعودية 2024 عن سعادتهم و امتنانهم لفريق "كيو ان بي انترناشونال " على تنظيمهم اللافت و المميز للفعالية . و اشاد بدوره العضو المنتدب بشركة قريت ورلد ميدل ايست تنزيل رحمن بالمعرض و قال "أتطلع إلى المزيد من التعاون لدفع مهمتنا المشتركة المتمثلة في تحسين أماكن العمل في جميع أنحاء المنطقة.و من جانبها ثمنت آرتي موهان، المديرة الأولى لتطوير الأعمال في تطبيقات السحابة في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أوراكل , ما تم النقاش حوله عبر المنتدي الدولي قائلة: "لقد أعجب فريقنا بالمستوى العالي للحدث وردود الفعل الإيجابية الساحقة من الحضور. ونحن متحمسون لمواصلة شراكتنا لخلق تأثير مفيد داخل الصناعة.كما شارك في الحدث عدد من كبار مسؤولي الموارد البشرية من بعض الشركات الأكثر استشرافًا للمستقبل في المملكة العربية السعودية، حيث شاركوا بأفضل ممارساتهم في التحول الرقمي للموارد البشرية داخل مؤسساتهم.وأضاف محمد الأسمري، رئيس قسم الموارد البشرية والثقافة في شركة سبيماكو: "كان هذا المؤتمر مركزًا للأفكار والاتصالات. من خلال الطرح الجاذب و التواصل عالي الجودة، و الذي تم تصميمه بعناية فائقة مردفا "إذا كان عليّ تقييمه، فسيكون بسهولة 12 من 10وأعرب" عبد العزيز الشهري" نائب رئيس رأس المال البشري في إسناد، عن تقديره للرؤى العميقة التي تمت مشاركتها من خلال الحدث ، ونوه الشهري قائلا "أنه تجمع رائع قدم عمقًا في المعرفة ومنصة لا مثيل لها للتواصل مع قادة الموارد البشرية والتحول و أتطلع إلى الحضور مرة أخرى في المستقبل".وسلط إبراهيم أبو زنادة، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة عبد اللطيف جميل للمشاريع، والذي فاز أيضًا بجائزة أفضل قائد تقني للموارد البشرية في المملكة لهذا العام، الضوء على دور الحدث في تعزيز الموارد البشرية في المملكة، وقال: "كان التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على الموارد البشرية واضحًا بقوة طوال هذه القمة", مردفا " لقد جمع تفكير المنظمين بين الصناعات و وجهات النظر المختلفة ما خلق حدثًا ملهمًا للغاية, نيابة عن جميع الحاضرين أتقدم بالشكر على هذه التجربة الاستثنائية".كما اعربت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في (ايفكيو) "ماجدولين بخاري "عن تقديرها من خلال مشاركتها و اشادت بجودة القمة مضيفة "على مدار ثمانية سنوات كانت هذه القمة نموذج ملهم للرؤى و الاتصال في مجال الموارد البشرية , كل شي تم تصميمه بعناية بالغة كم تعودنا ,ما يجعلها حدث نترقبه كل عام باهتمام بالغ .أكد سيد إن سي، مدير شركة كيو إن إيه إنترناشيونال ومنظم الحدث، على الأهمية المتزايدة لمحو أمية الذكاء الاصطناعي بين المتخصصين في الموارد البشرية و قال مدير الشركة المنظمة للحدث "كانت قمة تكنولوجيا الموارد البشرية السعودية 2024 بمثابة شهادة على التزام قادة الموارد البشرية السعوديين باحتضان الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وإعطاء الأولوية للحوكمة الأخلاقية، وتنمية قوة عاملة متمرسة رقميًا, من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، فإننا نمكن المؤسسات من الاستفادة من التكنولوجيا بطريقة شفافة ومُمكنة للموظفين ".

