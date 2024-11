P4Q se integrará en Kinematics para reforzar su liderazgo tecnológico

P4Q

La operación fortalecerá el liderazgo de Kinematics en control de movimiento inteligente para seguidores solares

Ahora con Kinematics, continuaremos creando valor para nuestros clientes y las personas de nuestro equipo” — Aitor Alapont, CEO y Co-Fundador

BILBAO, SPAIN, November 20, 2024 / EINPresswire.com / -- Kinematics , líder global en control de movimiento inteligente, ha comunicado hoy la firma del acuerdo definitivo para adquirir el 100% de P4Q , empresa líder en soluciones IoT para sistemas de seguimiento solar y dispositivos de diagnóstico médico, así como proveedor de electrónica avanzada para sectores como ferroviario, automoción o industrial.Se espera que esta operación estratégica sea efectiva a principios de 2025, una vez se superen las validaciones correspondientes de las entidades regulatorias de España y la Unión Europea.Kinematics es una empresa del portfolio de Angeleno Group , firma de inversión con sede en Estados Unidos, cuenta con una extensa trayectoria en soluciones para la transición energética.En los últimos años, P4Q ha duplicado su facturación hasta alcanzar los 90 millones de euros en 2023. Este crecimiento ha sido posible gracias al acompañamiento del Fondo de Capital Privado Talde que desde finales de 2018 ha sido máximo accionista. “Con Talde hemos reforzado nuestra estrategia de diversificación, captado talento e inaugurado nuestra sede de 4.500 m2 en Alonsotegi, así como centros de servicios avanzados en América Latina. Solo tenemos palabras de agradecimiento por haber creído en nuestro proyecto. Ahora con Kinematics, continuaremos creando valor para nuestros clientes y las personas de nuestro equipo” destaca Aitor Alapont, CEO y Co-Fundador de P4Q, que continuará en el desarrollo actual de sus funciones, así como el resto del Comité de Dirección.P4Q, a través de su reconocida marca Suntrack, cuenta con más de 900.000 controladores de seguidores solares desplegados en todo el mundo, lo que equivale a una potencia instalada de 50 GW. Por su parte, Kinematics cuenta con más de 2,8 millones de actuadores (84 GW de potencia). Estos datos convierten al grupo Kinematics en el líder mundial de movimiento inteligente y aspiran a crear sinergias que simplifiquen el diseño, el suministro y el mantenimiento a nivel internacional. La combinación de las capacidades de Kinematics y P4Q supone una oportunidad para nuevos proyectos fotovoltaicos y también para la modernización de campos solares en activo con sistemas obsoletos.“La firma de este acuerdo es un hito clave para Kinematics ya que continuamos ampliando los límites de la tecnología de seguimiento solar”, afirma John Payne, CEO de Kinematics. “La experiencia de P4Q en electrónica avanzada combinada con los sistemas de control de movimiento de Kinematics nos permitirá proporcionar una solución integral a nuestros clientes. Nuestra misión es acelerar la adopción de la energía solar a nivel mundial maximizando el rendimiento y la precisión del seguimiento solar en proyectos fotovoltaicos a gran escala”.Con la incorporación de P4Q, Kinematics ofrecerá soporte global a través de 6 plantas de producción y 7 centros de servicios, cubriendo mercados clave en América del Norte, Europa, Asia y América Latina.Citibank y TD Securities, dos de los bancos comerciales más grandes de Norteamérica, han liderado la financiación de la transacción. En este proceso, Kinematics está representada por Proskauer Rose LLP y Uría Menéndez. Los accionistas de P4Q están representados por Garrigues y asesorados por PWC.

