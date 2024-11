Монгол Улсын нар, салхины эрчим хүч: 2024 оны бодлогын тойм

Үүнд сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрт хамаарах хууль тогтоомж, санхүүжилт, мөн сэргээгдэх эрчим хүчний төслүүдийн нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг авч үзсэн. Түүнчлэн энэхүү нийтлэлд сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд, иргэний нийгмийн оролцогч талуудын тухай, мөн Монгол Улсад одоо ажиллаж байгаа нар, салхины цахилгаан станцуудын талаарх гол мэдээллүүдийг оруулсан. Монгол Улсын сэргээгдэх эрчим хүчний нөөц чадлыг нар, салхины нөөцийг оролцуулан 2600 гегаватт (гВт) гэж тооцдог. Энэ нь Монгол Улсын цахилгаан эрчим хүчний системийн 1.6 гВт-ын суурилагдсан хүчин чадлаас 1000 дахин их юм. Монгол Улс 2023 онд нийт цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 22.3%-ийг Хятад, Орос улсаас импортолсон байна. Парисын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын Үндэсний тодорхойлсон хувь

нэмрийн зорилтонд хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад сэргээгдэх эрчим хүчний

үүрэг, оролцоог онцолсон байдаг ба сэргээгдэх эрчим хүч ашигласнаар 2.97 сая тонн

CO2-экв. нүүрсхүчлийн хийн ялгарлыг бууруулах тодорхой зорилт тавьсан.

