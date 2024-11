Enfoque de Derechos Humanos en el Monitoreo de Agua y Saneamiento: Caso WASH-Flows

El reconocimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento (DHAyS) ha sido un gran avance en la agenda internacional de derechos humanos. En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el DHAyS como un derecho fundamental, y ese mismo año el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo reforzó . En 2015 se reconoce el saneamiento como un derecho humano independiente del agua, aunque íntimamente relacionado. Estos derechos aseguran que todas las personas tengan acceso a agua suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible y asequible, así como a servicios de saneamiento que sean igualmente asequibles, seguros, higiénicos, social y culturalmente aceptables, y que brinden privacidad y dignidad Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar este derecho, lo que significa que deben asignar recursos adecuados a nivel local y nacional para su cumplimiento. No se trata solo de construir infraestructura, sino también de crear políticas inclusivas que aseguren la sostenibilidad y accesibilidad de estos servicios a largo plazo, así como la participación de las comunidades en la toma de decisiones. Para lograr esto, es importante contar con mecanismos que ayuden a entender la situación de los derechos en las comunidades en las que se trabaja. Aunque hay herramientas para evaluar el acceso y nivel de cobertura de los servicios de agua, saneamiento e higiene (ASH), pocas integran una perspectiva de derechos humanos que considere tanto el funcionamiento técnico de los servicios como las dimensiones de los DHAyS. En SEI, reconocemos la importancia de desarrollar metodologías que permitan incorporar adecuadamente dimensiones cualitativas en las herramientas de monitoreo y evaluación. Nuestro objetivo no es cuantificar el cumplimiento de los DHAyS, sino asegurar un enfoque alineado con sus principios. Por ello, hemos adaptado nuestra herramienta WASH-Flows para integrar una perspectiva de derechos humanos en el monitoreo y la planificación de servicios de ASH. Esta perspectiva describe el proceso de incorporación de estos principios y destaca la importancia de esta integración para una toma de decisiones informada. Nuestro objetivo no es cuantificar el cumplimiento de los DHAyS, sino asegurar un enfoque alineado con sus principios. 1. WASH-Flows Nuestra herramienta de monitoreo WASH-Flows se basa en las métricas de la “escalera de servicios” del Programa Conjunto de Monitoreo (JMP por sus siglas en inglés) de la OMS y UNICEF, que mide el nivel de los servicios de ASH mediante indicadores clave como la accesibilidad, disponibilidad y calidad del agua potable, y la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de los servicios de saneamiento. El objetivo principal de WASH-Flows es generar información detallada y desagregada utilizando la metodología de ‘escaleras de servicios’ para evaluar y estimar los niveles ASH en los hogares y comunidades Esto permite determinar con mayor precisión qué proporción de la población cuenta con acceso a distintos niveles de servicio—gestionado de forma segura, básico, limitado, no mejorado y sin servicio—tanto en agua potable como en saneamiento e higiene. Así, se facilita la identificación de necesidades específicas y la priorización de intervenciones en cada área. La herramienta requiere información básica sobre infraestructura y acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene (ASH) para realizar los cálculos y el análisis. Según la disponibilidad de datos, esta información puede ingresarse por hogar o a nivel comunitario. Ante las posibles limitaciones en la disponibilidad de datos, la herramienta se complementa con un cuestionario desarrollado en Kobo Toolbox. WASH-Flows facilita la priorización de intervenciones en las áreas con mayor necesidad, garantizando que los datos de zonas rurales y periurbanas —frecuentemente subrepresentadas— se integren en los procesos de planificación sectorial y de cuencas hidrográficas. Además, permite evaluar el avance hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6), ofreciendo un panorama cuantificable sobre el estado de los servicios de ASH en una comunidad o permitiendo la comparación entre diferentes comunidades. La herramienta también facilita el seguimiento y monitoreo del impacto de proyectos futuros destinados a mejorar dichos servicios. 2. Desafíos de la integración de los DHAyS en herramientas de monitoreo de agua y saneamiento Las herramientas de monitoreo y evaluación de ASH son fundamentales para comprender con precisión el estado actual de estos servicios en las áreas donde se desean implementar proyectos o políticas. Sin embargo, muchas de estas herramientas suelen tener un enfoque excesivamente técnico, pasando por alto aspectos cruciales de los DHAyS. Esto ocurre, en parte, porque quienes implementan estas herramientas suelen estar más familiarizados con enfoques técnicos, lo que puede restar atención a los aspectos sociales relacionados con los derechos humanos. Por ello, es esencial incorporar una perspectiva de derechos en las herramientas cuantitativas, asegurando una visión más integral. No obstante, integrar un enfoque de derechos humanos en herramientas técnicas presenta importantes desafíos. El cumplimiento de los derechos humanos abarca dimensiones cualitativas que no se pueden convertir en indicadores técnicos y cuantitativos. Aspectos como la equidad, la dignidad, la participación en la toma de decisiones, la sostenibilidad y la aceptabilidad universal son a menudo difíciles de capturar en herramientas diseñada para medir la provisión técnica de servicios. Por ello, aunque WASH-Flows es útil para monitorear el progreso del ODS6, hemos revisado y ajustado nuestra herramienta para incorporar un enfoque de derechos humanos y conocer el grado de cumplimiento de estos. 3. Integración del DHAYS en WASH-Flows En nuestro esfuerzo por incorporar de manera efectiva las categorías y los principios de los DHAyS en la herramienta WASH-Flows, seguimos un enfoque que fortaleció su capacidad para monitorear indicadores clave relacionados con este derecho. Este trabajo se realizó en colaboración con ONGAWA, una ONG dedicada a planear, ejecutar y monitorear programas de agua y saneamiento desde una perspectiva de derechos humanos. Comenzamos realizando una revisión exhaustiva de los documentos de ONGWA, centrándonos especialmente en su informe “El Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento en el Ámbito Rural en Nicaragua” (2.ª edición). Este informe ofrece una visión integral de los indicadores estructurados en matrices que utiliza la organización para integrar los DHAyS en proyectos de ASH. Tras revisar los documentos de ONGAWA, reorganizamos las preguntas de nuestro cuestionario de WASH-Flows, clasificándolas según los indicadores de los DHAyS. Este proceso nos ayudó a identificar las áreas que ya estaban cubiertas y a detectar dónde necesitábamos hacer ajustes o añadir información. Luego, agrupamos las preguntas en dos categorías: la primera incluye aquellas esenciales para el análisis general de WASH-Flows, que ayudan a monitorear aspectos como accesibilidad, disponibilidad, calidad y aceptabilidad (aunque esta última se decidió aplicar solo al saneamiento). La segunda categoría contiene preguntas que, aunque no forman parte del análisis técnico, ofrecen información valiosa para monitorear otras dimensiones de los DHAyS, como la aceptabilidad en el caso de agua y la asequibilidad para ambos. Posteriormente, desarrollamos una matriz que permite visualizar aspectos clave de las dimensiones de los DHAyS que no están completamente cubiertos por WASH-Flows. Aunque esta matriz no incluye todos los indicadores necesarios para evaluar cada dimensión, proporciona una visión panorámica de la situación de la garantía de los DHAyS de las personas de la comunidad. Esto permite que los usuarios de WASH-Flows puedan identificar no solo las lagunas en la cobertura técnica de los servicios, sino también reflexionar sobre cuáles dimensiones de los DHAyS se están considerando y cuáles pueden estar siendo ignoradas. Es importante destacar que, si bien esta integración no convierte a WASH-Flows en una herramienta que evalúe exhaustivamente el cumplimiento de los DHAyS, sí permite a los implementadores entender aspectos esenciales de este derecho. Con esta actualización, WASH-Flows refuerza su capacidad para apoyar a los actores involucrados en la toma de decisiones más informadas y orientadas al cumplimiento del ODS 6 y los DHAyS.

