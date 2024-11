Pronto Podrás Pescar Trucha Arcoíris Cerca de Ti

Media Contact: TPWD News Business Hours , 512-389-8030 News Image Share on Facebook Share Release URL AUSTIN – La temporada navideña está a la vuelta de la esquina y con ella llega la tradición invernal anual de Texas de pescar truchas en cuerpos de agua en todo el estado. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) comenzará a reabastecer con miles de truchas arco iris el 27 de noviembre, el día antes del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). No se necesita equipo sofisticado para pescar trucha arcoíris. Se puede pescar usando equipo de pesca ligero y simple o con caña de pescar usando mosca artificial amarrada a mano. Sin embargo, los pescadores deberán mantener una variedad de carnadas y señuelos a la mano, así como hielo para mantener frescas las truchas. La trucha arcoíris es un pescado muy atractivo y delicioso, y los pescadores pueden encontrar recetas fáciles en línea. "TPWD abastece con peces de buen tamaño durante los meses de invierno para crear oportunidades únicas de pesca de invierno por todo el estado", dijo Carl Kittel, el Director del Programa de Trucha Arcoíris del TPWD. "A la trucha arcoíris le encanta el agua fría y se le puede pescar con una gran variedad de carnadas y señuelos (lombrices, pastas disponibles comercialmente y granos de maíz, o bien, señuelos ondulantes, cucharas o mosca artificial y otros más) y es perfecta para llevarla a casa para la cena. Nuestro programa de trucha arcoíris de invierno ha sido el favorito de los pescadores con caña por más de cuarenta años." El Departamento TPWD está planeando reabastecer con 342,373 truchas arco iris en Texas del 26 de noviembre al 9 de marzo. Debido a la temperatura del agua, la trucha arcoíris no puede sobrevivir en la mayoría de las áreas de Texas después del invierno, se recomienda a los pescadores que mantengan su límite diario de cinco truchas. Existen excepciones dentro de las zonas especiales de manejo de trucha en el río Guadalupe, río abajo de Canyon Lake, donde el agua permanece lo suficientemente fría para que la trucha arcoíris sobreviva todo el año. Esta porción del río Guadalupe se reconoce como uno de los 100 mejores ríos para trucha en toda la nación y se considera el río para trucha que está más al sur de todo Estados Unidos. La pesca de la trucha arcoíris en los ríos y arroyos de Texas es muy popular entre los pescadores. Además de reabastecer el río Guadalupe río abajo de Canyon Lake, el departamento TPWD también reabastece con trucha arcoíris el río Brazos río abajo del Lago Possum Kingdom, porciones de los ríos Frio y South Llano, y la bifurcación Clear Fork del río Trinity. Aunque el reabastecimiento de trucha se lleva a cabo en numerosas ubicaciones en todo Texas, el programa Pesca Cerca de Casa del TPWD proporciona una experiencia única para que las familias y los pescadores aprendices disfruten esta experiencia en y alrededor de las principales ciudades. El Departamento TPWD maneja 18 lagos para Pesca Cerca de Casa en todo el estado en la mayoría de los centros urbanos principales, incluyendo Amarillo, Austin, el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, Houston, San Angelo, San Antonio y Wichita Falls. Estos lagos — frecuentemente provistos con trucha arcoíris durante la temporada de reabastecimiento de invierno — ofrecen una gran variedad de comodidades y servicios para que los miembros de la familia de todas las edades puedan disfrutar de un maravilloso día de diversión y relajación mientras pescan en contacto con la naturaleza. Otras ubicaciones de reabastecimiento incluyen docenas de lagunas en los parques locales y de los condados. Además, los pescadores pueden pescar en un Parque Estatal de Texas desde un banco, embarcadero o muelle de manera gratuita y sin un permiso para pesca. TPWD recomienda que todo aquel que esté planeando un viaje a alguno de los parques, reserve anticipadamente un pase por un día para el parque. Los pases por un día se pueden reservar en línea a través del sitio de internet del Departamento TPWD, o bien por teléfono llamando al (512) 389-8900. En Texas los niños menores de 17 años no requieren una licencia para pesca, pero los adultos deben tener una licencia para pesca con un endoso para pesca en agua dulce. Los fondos de las ventas de las licencias para pesca y los endosos para pesca en agua dulce apoyan directamente los esfuerzos de TPWD para proporcionar maravillosas oportunidades de pesca para las generaciones actuales y futuras. Un pescador que pesca en un lago de pesca comunitario o desde un muelle, embarcadero o embarcadero dentro de un parque estatal de Texas no puede usar más de dos cañas. El límite de captura en todo el estado es de cinco truchas sin límite de longitud mínima, excepto en partes del río Guadalupe donde están vigentes límites especiales. Las fechas y las ubicaciones están sujetas a cambios debido al clima y otras circunstancias imprevistas. Antes de ir a pescar, asegúrese de revisar en línea la Agenda para 2024-25 del Programa de Reabastecimiento de Trucha para confirmar las fechas de reabastecimiento, así como para revisar los reglamentos de pesca y otros consejos para pesca con caña de trucha en invierno.

