Mindtech, EdgeTech+ 2024横浜にて先進的なAI DataOpsプラットフォーム「Dolphin」と「Chameleon」を展示

マインドテックは、合成データの革新を通じて高品質なAIモデル訓練を推進する「Dolphin」と「Chameleon」AI DataOpsプラットフォームを展示します

SHEFFIELD, SOUTH YORKSHIRE, UNITED KINGDOM, November 19, 2024 /EINPresswire.com/ -- 2024年11月19日、横浜 – AIビジョン分析と合成データソリューションのグローバルリーダーであるMindtechは、最新テクノロジーとつながり、最先端のイノベーションを通じてビジネス変革を促進する最高の技術展示会であるEdgeTech+ 2024に出展することを発表しました。11月20日から22日までパシフィコ横浜で開催されるこのイベントでは、最先端の合成データ生成とAI主導の視覚分析によりAIモデルトレーニングを変革するMindtechの革新的なDataOpsプラットフォーム「Dolphin」と「Chameleon」が紹介されます。データライフサイクル管理による優れたAIビジョンモデルは、AIモデルをトレーニングするための、より速く、より正確で、GDPRに準拠し、プライバシーに配慮したデータ作成を可能にするというMindtechの使命の中核です。詳細については、ブースBY-11のMindtechをご覧ください。

MindtechのDataOpsソリューションは、AIの最大の課題の1つであるAIモデルの高品質なトレーニングデータに対処します。Dolphin と Chameleon のプラットフォームは、データの取得とキュレーションを合理化し、機械学習エンジニアがデータの準備に費やすことが多い時間の 80% に対処します。これは、AI モデルの開発を遅らせる原因となるものです。これらのプラットフォームにより、企業は高品質で実用的なAIモデルをより効率的かつ費用対効果の高い方法で構築しながら、IPの完全性を厳格に保持し、厳格なプライバシー基準を維持できます。

「AIモデルは、その基礎となるデータと同じくらい効果的であり、Mindtechは 革新的なDataOpsソリューションでAIトレーニングデータのギャップを埋めています」と、Mindtech Global UKのCOOであるChris Longstaff氏は述べています。「EdgeTech+ 2024でDolphinとChameleonを展示し、AIモデルを強化し、デジタルトランスフォーメーションを加速しようとしているテクノロジーリーダーとつながることができることを嬉しく思います。」

ビジネス・ディベロップメント・ジャパンの齋藤正美氏は、「私たちの目標は、AIデータのボトルネックをなくすことです。データキュレーションを改善し、トレーニングデータの品質を最適化することで、企業がAIソリューションを大規模に展開できるように支援します。EdgeTech+は、この可能性を示すのに最適な場所です。」

EdgeTech+でMindtechを訪れる理由

Dolphin: モデルのパフォーマンスが向上し、AI データ コストが最大 90% 削減されます。

Chameleon: ドメイン固有の完全に注釈付きのビジョン画像を 10 倍高速に作成でき、IP やプライバシーの問題はありません。

トレーニング対応データパック: IPセーフでプライバシーに準拠したドメイン固有の画像と注釈データにより、AIビジョンシステムを迅速に開発できます。

EdgeTech+ 2024は単なる展示会ではなく、テクノロジーの洞察、業界のコラボレーション、未来志向のイノベーションのハブです。AI、IoT、ロボティクス、セキュリティにスポットライトを当てたEdgeTech+は、ビジネスオペレーションを再構築する革新的なテクノロジーソリューションを探求したいと願う世界中の視聴者を魅了しています。参加者は、ワークフローを最適化し、意思決定を強化し、運用パフォーマンスを向上させるテクノロジーに直接アクセスできます。詳細については、EdgeTech+ 2024をご覧ください。

ブースBY-11のMindtechチームに会い、AIビジョン分析と合成データソリューションが実際のビジネスインパクトをどのように推進しているかを探ります。

イベントへの参加をご希望の方は、こちらからご登録ください。

▽Mindtechについて

Mindtech Globalは、合成データ用の 高度なDataOpsプラットフォームを開発し、データ分析、視覚化、キュレーションを通じて顧客が高品質のAIモデルを構築できるように支援している。MindtechのChameleonおよびDolphinプラットフォームは、スマートシティテクノロジーからエンタープライズオートメーションまで、アプリケーション全体の展開を加速します。

英国に本社を置き、米国と極東で事業を展開するMindtechは、Mercia、Deeptech Labs、In-Q-Tel、Edge、Appenなどの投資家から支援を受けています。

インタビュー、メディア画像、デモのリクエストについては、www.mindtech.globalをご覧ください。

