Transformando la gestión del agua mediante el control de incendios en la Chiquitania

El Bosque Seco Chiquitano juega un papel crucial en dos de las cuencas hídricas más grandes e importantes de Sudamérica: el Amazonas y el Paraguay-Plata. A pesar de los importantes valores naturales y culturales de esta ecorregión, el Bosque Seco Chiquitano enfrenta una gran vulnerabilidad y riesgo. En Santa Cruz, se está registrando un considerable aumento de la deforestación, la expansión de la frontera agrícola, el cambio de uso del suelo, los incendios forestales y los asentamientos no planificados, todo exacerbado por el cambio climático . Esto se relaciona con el sexto pilar de la Agenda Patriótica 2025 , que busca la soberanía productiva a través de la diversificación y aumento de la producción agropecuaria, incluyendo la triplicación de la población ganadera. Durante una visita de campo en 2021, se identificó un problema derivado del mal uso de las tierras otorgadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para la expansión agrícola. Estas tierras están siendo usadas para la extracción de madera y, en caso de destinarse a fines agrícolas, requieren deforestación. La deforestación y los incendios forestales están degradando significativamente esta ecorregión. Entre 1986 y 2020, la deforestación aumentó un 640%, pasando de 1 millón a 6.4 millones de hectáreas debido a la expansión ganadera y agrícola. Si esta tendencia continúa, el Bosque Seco Chiquitano podría desaparecer por completo para 2050. Adicionalmente, el Bosque Seco Chiquitano enfrenta una creciente frecuencia e intensidad de incendios forestales, provocados tanto por causas naturales como antrópicas. El aumento de la temperatura debido al cambio climático y el uso del fuego para convertir bosques en áreas agrícolas (conocido como chaqueo) han generado incendios descontrolados que superan la capacidad de resistencia de los ecosistemas, afectando el agua, el aire y el suelo. En 2019, un incendio devastó más de 4 millones de hectáreas de bosque (Maillard et al., 2020), y en 2020 se registró una cantidad similar. Este reporte de SEI explora el potencial de herramientas de visualización y/o de modelación tal como Tableau, WEAP, y GEE para la gestión de recursos hídricos y forestales y los beneficios de una representación visual y comprensible de procesos complejos como los riesgos asociados al cambio climático.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.