トゥアテア (Tū Ātea) とマベニア (Mavenir) が提携し、マオリのスペクトル資産を使用してネットワークの未来を切り開く

テキサス州リチャードソン発, Nov. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ネットワークの未来を構築するクラウドネイティブ・ネットワーク・インフラストラクチャ・プロバイダーのマベニアは本日、マオリの通信の発展に取り組んでいるニュージーランド先住民企業であるトゥアテア・リミテッド (Tū Ātea Limited) との革新的な提携を発表した。 この提携を通じて、トゥアテアはマオリ所有のスペクトル資産を使用して、マベニアの最先端の5G統合パケットコアとオープン無線アクセスネットワーク (Open RAN) を展開する。 本提携により、アオテアロア (ニュージーランド) 全体で4Gおよび5Gスモールセル・プライベート・ネットワークとインフラストラクチャ共有の開発が促進される。

トゥアテアとマベニアは、ニュートラルホスティングを促進することで、ニュージーランドのネットワークオペレーターに、サービスが行き届いていないコミュニティへのカバレッジを拡大するための、コスト効率の高い共有インフラストラクチャオプションを提供する。

トゥアテアのより広範な使命には、トレーニングと雇用の取り組み、および高度なワイヤレステクノロジーにおけるマオリの研究、開発、試作を促進するイノベーションセンターの設立が含まれる。

2023年12月のトゥアテアによるブロードテック・グループ (Broadtech Group) 買収に続き、このマイルストーンは、通信分野におけるマオリのリーダーシップを確立するためのさらなる一歩を示している。 現在トゥアテア・ネットワーク・サービシズ (Tū Ātea Network Services) と名付けられているこの子会社を通じて、トゥアテアは、モバイルサービス向けのキャリアグレードのオープンスタンダードソフトウェア定義プライベートネットワークを設計、構築、運用し、重要なカバレッジを拡大していく。

トゥアテアの最高経営責任者 (CEO) であるアントニー・ロイヤル (Antony Royal) は以下のように述べている。「当社は既存のモバイルネットワークオペレーターと協力して、サービスが行き届いていない地域に4Gおよび5Gカバレッジを拡大する共有ネットワークインフラストラクチャを提供しています」。 「この提携により、マオリ族は特に地方で低コストのネットワーク共有技術ソリューションを推進できるようになります」。

マベニアの技術を活用し、トゥアテアはアオテアロア (ニュージーランド) 全土で高まる接続ニーズを満たす手頃なサービスの提供を目指している。 このマオリ族主導の取り組みは、一次生産、製造、重要なインフラなどの業界向けに、拡張可能なプライベート5Gネットワークを導入する。 マベニアのCEOであるパルディープ・コーリ (Pardeep Kohli) は以下のように述べている。「トゥアテアとの提携により、マベニアはネットワークサービスの未来を切り開くマオリ族主導の取り組みをサポートする独自の機会を得ました」。 「当社のクラウドネイティブソリューションは、影響力のあるデジタル変革の基盤を築き、業界とコミュニティの両方に新たな可能性をもたらします」。

ロイヤルは、今回のマベニアとの提携は、通信部門における雇用とトレーニングの取り組みを含む、より大規模なプログラムの一部であることを強調している。 トゥアテアはまた、5Gとワイヤレス技術を使用して、マオリの研究、テスト、商業開発を推進し、マオリの技術力と商業力を強化するアイデアと取り組みをサポートするイノベーションセンターを設立している。

このコラボレーションは、ネットワークサービスとイノベーションの新時代の基盤を築き、マオリに力を与え、遠隔地のコミュニティの経済的可能性をさらに解き放ち、ニュージーランドのデジタルの未来を強化するものである。

トゥアテアについて

トゥアテアは、ブロードテック・リミテッド (Broadtech Limited) と JDA (Johnston Dick & Associates Limited) で構成されるトゥアテア・ネットワーク・サービシズ・リミテッド (Tū Ātea Network Services Limited)(旧ブロードテック・グループ (Broadtech Group)) の親会社である。

トゥアテア・リミテッド:スペクトラムサービス、プライベート4Gおよび5Gサービスを含む無線ネットワーク・アズ・ア・サービス (Radio Network-as-a-Service) サービス、迅速なオフグリッドネットワークサービスを提供するための小型で迅速な展開が可能。

トゥアテア・ネットワーク・サービシズ・リミテッド: (通信および放送) ニュージーランドおよび太平洋地域全体にわたり、放送、通信、医療、介護、公共事業、メディア、企業分野向けに、設計、構築、運用の統合サービスや、技術パートナーサービスなど、幅広いテクノロジーサービスを提供。 マクロおよび屋内セルラー、デジタルヘルスケア、マイクロ波リンクと接続、放送スタジオの制作と送信、映画およびメディア制作、海上および重要通信ソリューションなど、幅広いソリューションを提供しサポートしている。 デジタル地上波テレビサービスを提供する全国規模の放送通信タワー網を所有または賃貸し、運営している。

詳しくは、www.tuatea.nzを閲覧されたい。

問い合わせ先: info@tuatea.nz

マベニアについて

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築しており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 Open RANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120ヵ国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳しくは、www.mavenir.comを閲覧されたい。



マベニア広報窓口:

エマニュエラ・スピテリ (Emmanuela Spiteri)

PR@mavenir.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af4d08fb-e894-430a-b630-d29d0d6e41c2

