Los Miembros del Concejo Evan Glass, Natali Fani-González y Dawn Luedtke Presentarán Ley de Protección y Seguridad de Víctimas e Inmigrantes

MARYLAND, November 16 - For Immediate Release: Friday, November 15, 2024 Esta iniciativa de ley eliminaría las barreras para que las víctimas de delitos violentos puedan calificar para un estatus de protección legal Los miembros del Concejo Evan Glass, Natali Fani-González y Dawn Luedtke realizarán una conferencia de prensa junto con líderes comunitarios y socios en seguridad pública para anunciar la presentación de la “Ley de Protección y Seguridad de Víctimas e Inmigrantes” (U VISA). Esta legislación refuerza el compromiso del condado de proteger y garantizar la seguridad de las personas que han sido víctimas de delitos y de aquellos que ayudan a la policía a resolver crímenes. Muchos inmigrantes en nuestra región viven con miedo de la posible aplicación de las leyes federales de inmigración. Son reacios a buscar ayuda de nuestra policía local cuando más la necesitan —después de convertirse en víctimas o testigos de delitos violentos. Todos, independientemente de su raza, religión, ingresos, identidad y estatus migratorio, deberían sentirse seguros en el Condado de Montgomery. La visa U otorga estatus legal a las víctimas de delitos violentos —como agresión sexual, tráfico humano, y violencia doméstica— que colaboran con la policía en la investigación de estos crímenes. Las leyes federales y estatales actualmente no tienen un límite de tiempo para procesar estos casos. En consecuencia, la Ley VISA U eliminaría el plazo anterior de diez años que el condado tenía para asistir a las víctimas de delitos en su proceso de solicitud de la visa U. EVENTO: Conferencia de prensa sobre la “Ley de Protección y Seguridad de las Víctimas e Inmigrantes” (U VISA) FECHA: Martes, 19 de noviembre del 2024 HORA: 12:30 p.m. UBICACIÓN: Edificio de la Oficina del Concejo (la ubicación exacta se proporcionará tras la confirmación de asistencia) QUIÉNES: Miembro del Concejo Evan Glass

Miembro del Concejo Natali Fani-González

Miembro del Concejo Dawn Luedtke

Jefe de Policía Marc Yamada

Líderes comunitarios Los miembros de la prensa deben RSVP antes de las 10 a.m. el martes, 19 de noviembre con Valeria Carranza al correo electrónico [email protected].

