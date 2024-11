Revista Ceca renovada, una publicación de Casa de Moneda de México para expertos y aficionados

Imagen del nuevo número de la revista Ceca Marcial Luján, Director de Casa de Moneda de México Eneas Mares durante su presentación

Participó con un novedoso artículo el creador del canal de YouTube, Monedas mexicanas y del mundo y autor del libro Numismática para principiantes, Eneas Mares

Durante su exposición, Eneas Mares destacó la importancia de iniciar una colección numismática a temprana edad, tal como se lo inculcó a sus hijas Elean Yunuen Mares y Ana Alexa Mares.” — Eneas Mares

GUSTAVO A. MADERO, CDMX, MEXICO, November 15, 2024 / EINPresswire.com / -- - Numismática, economía, historia, cultura y juegos infantiles son algunos de los temas que toca en su nueva época- El coleccionista Eneas Mares participa con un interesante artículo para los nuevos coleccionistas- La edición trimestral consta de 40 páginas, mil ejemplares, y se conforma de tres secciones, una de ellas dedicada a las infancias Casa de Moneda de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lanza una nueva época de la Revista Ceca. Esta edición remasterizada busca ser el órgano de difusión para las acciones más relevantes de la Entidad, además de dar espacio a las plumas tanto de especialistas como de aficionados sobre diferentes temas, entre ellos: historia, numismática, finanzas, economía, entrevistas, así como una sección breve con contenido infantil, la ceca para monederitos.Si bien este proyecto editorial nació en 2012 y se publicó hasta 2013, imprimiendo cinco ediciones, la Dirección General de Casa de Moneda de México solicitó la renovación de las secciones y de la línea editorial, dirigiendo el contenido a todo tipo de público, a través de un lenguaje accesible sin dejar fuera los temas de economía que gustan a los especialistas. De este modo, el número 6 de Ceca se compone de tres secciones: Gráfila, que es una parte de las monedas y medallas y en donde se publicarán temas culturales, de finanzas y artísticos; Troquel, que es un herramental para la acuñación de las piezas metálicas, en donde se encuentran los artículos de especialistas como económicos, históricos y numismáticos; finalmente, La otra cara de la moneda, que es una apuesta de contenido lúdico que sirva como acercamiento para las y los pequeños grandes coleccionistas para darles consejos para comenzar en el universo numismático.En la primera sección, se encuentra una descripción de los premios de diseño que han galardonado a Casa de Moneda de México en las últimas décadas y que son resultado del talento de los artistas que han realizado motivos meticulosos y bellos, pero también a la producción que acuña con altos estándares de calidad; luego, se ubica una reflexión sobre La Tehuana como símbolo de la mexicanidad en torno al arte y las monedas. Más adelante, en la sección de Troquel, se dio espacio a un artículo especializado sobre economía que explica la relación entre el precio de los metales y el costo de acuñación de las monedas de México.El artículo central está dedicado a las condiciones históricas en torno al surgimiento de Casa de Moneda de México, el cual pone en contexto los sucesos que ocurrían en Europa y Asia, los cuales fueron clave para la llegada de los expedicionarios a nuestro territorio. En sintonía, un artículo más se enfoca en la vocación afín de la Academia de San Carlos y Casa de Moneda de México, con la emblemática figura de Gerónimo Antonio Gil, grabado rmayor y fundador de la Academia. En seguida, a manera de resaltar las curiosidades, se detallan las características de las medallas realizadas para la Copa Mundial de Futbol 1970 y 1986. Finalmente, en la misma sección, el creador del canal de YouTube, Monedas mexicanas y del mundo y autor del libro Numismática para principiantes, Eneas Mares, da recomendaciones ágiles para comenzar una colección de medallas, monedas y billetes. Durante su exposición, Mares destacó la importancia de iniciar una colección numismática a temprana edad, tal como se lo inculcó a sus hijas Elean Yunuen Mares y Ana Alexa Mares.Para cerrar la edición, La otra cara de la moneda, hay que girar la revista, pues el diseño propone un cambio de estilo al estar de cabeza. En esta sección, una breve columna narra la historia de la modelo que apareció en el billete conocido como “Gitanilla”, además, se encuentra un crucigrama, un laberinto y un dibujo inconcluso, todas las actividades están dedicadas a las y los pequeños grandes coleccionistas.Entre las y los autores de los artículos publicados se encuentran monederos de Casa de Moneda de México, pero también autores invitados cuya especialidad o afición se han sumado a este esfuerzo editorial que espera continuar en 2025, como parte de la Estrategia de Publicidad y Promoción de Casa de Moneda de México. La revista cuenta con cuarenta páginas y el tiraje es de mil ejemplares.La sorpresa del evento es que en el marco de la presentación de la Revista Ceca se dio a conocer que para 2025 se realizará el Congreso Mexicano de Numismática y Conservación, MONC, el cual busca reunir a especialistas de conservación, numismática y patrimonio cultural para reflexionar sobre las bases del trabajo de museografía y restauración en metales, en específico de medallas y monedas. La sede de MONC será el Museo Numismático Nacional, recinto a cargo de CMM. La convocatoria se abrió a partir del anuncio y cerrará para recibir propuestas de ponencias el16 de diciembre de 2024.

