Anuncian en el CECC 'El espejismo de los likes', nuevo libro de Paco Montes, Eneas Mares y Raquelín Pérez

GUSTAVO A. MADERO, CDMX, MEXICO, November 12, 2024 / EINPresswire.com / -- El Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación (CECC) anunció que su editorial, Divine Egg, editará, distribuirá y comercializará “El espejismo de los likes”, un extenso análisis con una perspectiva novedosa para comprender el manejo y efectos de la vida y el mundo digital al que nadie puede sustraerse hoy en día, escrito por los expertos en Comunicación, Mercadotecnia y Relaciones Públicas, Paco Montes Fernando Cámara, catedrático e investigador del CECC, dijo que los likes pueden convertirse en una fuente de dopamina, creando una dependencia similar a la adicción, donde las personas buscan constantemente esa gratificación instantánea. “Los usuarios pasan horas en las redes sociales solo buscando likes y comentarios; la búsqueda de likes puede llevar a compartir información personal excesiva, poniendo en riesgo la privacidad y seguridad de los usuarios en las redes sociales y puede exponer a riesgos como el robo de identidad o el acoso. Es esencial equilibrar la interacción en redes sociales con la salud mental y la privacidad. En 'El espejismo de los likes', Paco Montes, Eneas Mares y Raquelín Pérez profundizan en este tema y nos dan una perspectiva novedosa”.Por su parte, el periodista Miguel Muñoz, señaló que “esta obra es altamente recomendable, lectura indispensable, amena y actual para lograr comprender de mejor manera el mejor manejo y efectos de la vida y el mundo digital al que nadie puede sustraerse hoy en día”.De acuerdo con Miguel Muñoz, el anterior libro de Paco Montes y Eneas Mares editado por Editorial Énfasis, “Marketing de Experiencias. El futuro de la Publicidad”, rompió paradigmas por la claridad de sus conceptos y por descifrar el rumbo que hemos tomado en la actualidad; el presente libro: “El espejismo de los likes”, va más allá de una segunda parte o una actualización, se convierte en una lectura obligada y en un texto de consulta recurrente porque le servirá desde un experto y estudioso en la materia hasta un simple usuario de una red social por simple diversión.Acerca de Divine EggDivine Egg se fundó en 1996 en España y desde el 2009 forma parte esencial del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación (CECC), institución reconocida con 29 años de experiencia y calidad, teniendo como escenario las carreras de Comunicación, Diseño Gráfico, Periodismo, Marketing, Relaciones Públicas, Publicidad, Cine y Diseño de Modas. El fondo editorial consta de 12 títulos publicados y distribuidos en España, México y Colombia, publicaciones imprescindibles para las áreas creativas y la labor cotidiana de los profesionales del diseño y la comunicación.

