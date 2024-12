THE DOLPHIN COMPANY PARTICIPA EN LA CONFERENCIA ANUAL DE LA FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION

The Dolphin Company FCCA Nado con Delfines Yaaman Yaaman Rio

The Dolphin Company, asistió como Miembro Platinum a la 30ª Conferencia Anual de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA).

La presencia de The Dolphin Company estuvo enfocada en posicionar la diversidad de sus productos y servicios en los 11 hábitats y parques estratégicamente ubicados en destinos clave de cruceros.” — Freddie Gómez, Director Comercial de The Dolphin Company.

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO, December 3, 2024 / EINPresswire.com / -- The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, asistió como Miembro Platinum a la 30ª Conferencia Anual de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA).Esta conferencia tiene como objetivo fomentar una comprensión más profunda de la industria de cruceros mediante foros especializados para fortalecer las relaciones estratégicas en el Caribe.La conferencia anual de la FCCA fue celebrada en esta ocasión en St. Maarten del 22 al 25 de octubre y esta edición conmemoró los 60 años de operaciones de cruceros en dicho país.The Dolphin Company, reconocido como un socio estratégico clave, reafirmó su compromiso con la industria de cruceros, alineándose con su crecimiento y evolución para ofrecer servicios excepcionales. Los representantes de la compañía participaron en foros y talleres enfocados en mejores prácticas de turismo y un panel presidencial con los CEOs de las principales líneas de cruceros, entre otros.“La presencia de The Dolphin Company estuvo enfocada en posicionar la diversidad de sus productos y servicios en los 11 hábitats y parques estratégicamente ubicados en destinos clave de cruceros, incluyendo Punta Cana, St. Kitts & Nevis, Jamaica, Islas Caimán, Cozumel y Costa Maya en México. Nuestros parques y hábitats brindan experiencias únicas y sostenibles a sus visitantes, destacando la excelencia en programas interactivos con diversas especies marinas y tours de aventura como parte de la oferta de actividades en el Caribe”, comentó Freddie Gómez, Director Comercial de The Dolphin Company.Con la industria de cruceros en constante expansión, The Dolphin Company contribuye significativamente al crecimiento de esta, superando los niveles esperados de participación y creando nuevas experiencias para los huéspedes ofreciendo diversos parques emocionantes como Yaaman Adeventure Park Además, se ha convertido en un pilar de desarrollo cultural y social en las comunidades donde opera, reafirmando su compromiso con el desarrollo local y la sostenibilidad, así como la educación marina que ofrece el nado con Delfines en México y el Caribe en cada destino.Acerca de The Dolphin Company:Por casi 30 años, The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha brindado ‘La experiencia de su vida’ a más de 21 millones de visitantes en sus 32 parques, hábitats de delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal, la preservación y cuidado del medio ambiente. Para más información visite www.thedolphinco.com

