Exterro obtient la certification HITRUST e1, et démontre ainsi qu’elle dispose d’un niveau de cybersécurité fondamental

La certification HITRUST e1 valide l’engagement d’Exterro envers des contrôles fondamentaux en matière de cybersécurité et de gestion des risques liés à l’information

PORTLAND, Oregon, 13 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, le développeur de la plateforme logicielle la plus complète pour la gestion des risques liés aux données, a annoncé aujourd’hui que ses systèmes logiciels SaaS basés sur Amazon Web Services ont obtenu le statut certifié par HITRUST pour la cybersécurité fondamentale.

La certification HITRUST e1 démontre que les offres SaaS d’Exterro se concentrent sur les contrôles les plus critiques pour garantir des pratiques essentielles en matière de cybersécurité. L’évaluation e1 est l’une des trois évaluations HITRUST progressives qui s’appuient sur le cadre HITRUST (HITRUST CSF) pour prescrire des contrôles adaptatifs aux cybermenaces pour chaque type d’assurance.

« Dans le cadre actuel, il est impératif pour les organisations comme la nôtre de rester à la pointe des menaces actuelles et émergentes », nous a confié Anthony Diaz, responsable de la sécurité des informations chez Exterro. « Nous sommes heureux de pouvoir démontrer à nos clients notre engagement en matière de cybersécurité et de protection des données grâce à la certification HITRUST e1. »

D’après Robert Booker, directeur de la stratégie chez HITRUST, « La certification HITRUST e1 est un bon outil pour les organisations qui, comme Exterro, cherchent à garantir un certain niveau de cybersécurité, et souhaitent démontrer progressivement leur due diligence en matière de sécurité et de confidentialité des informations ». « Nous félicitons Exterro pour son engagement en matière de cybersécurité et pour l’obtention de sa certification HITRUST e1. »

À propos d’Exterro

Exterro permet aux organisations et aux organismes chargés de l’application de la loi d’obtenir de meilleurs résultats sur les plans juridique et réglementaire ainsi qu’en matière d’investigation, tout en réduisant leurs coûts et en minimisant l’impact du risque lié aux données. Son logiciel de gestion des risques liés aux données est la seule plateforme complète qui exploite la recherche de données ainsi que l’automatisation et l’optimisation des workflows de données. Elle est également l’une des premières à utiliser une IA responsable afin d’offrir aux utilisateurs une visibilité et un contrôle sur les interconnexions complexes qui existent entre la confidentialité des données, les opérations juridiques, les investigations numériques, les procédures d’intervention en matière de cybersécurité, la conformité et la gouvernance des données. Des milliers d’entreprises, de cabinets d’avocats, de fournisseurs de services d’infogérance, de gouvernements et d’organismes chargés de l’application de la loi font confiance à Exterro pour gérer leurs risques et obtenir des résultats fructueux à moindre coût. Pour plus d’informations, consultez le site www.exterro.com.

