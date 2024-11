ダック・クリーク (Duck Creek)、顧客へのグローバルサポートを強化するため、ポーランドにセンターオブエクセレンスを設立

ポーランド・ワルシャワ発, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 損害保険および一般保険の未来を定義するグローバルインテリジェントソリューションのプロバイダーであるダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies) は、ポーランドのワルシャワに2つ目のセンターオブエクセレンス (CoE) を開設することを発表した。 インドのCoEと並び、この新しいCoEは、国際的な人材を活用して24時間カスタマーサービスを提供することで、ダック・クリークのEMEAおよびAPACの顧客サポート能力を強化する。 この動きは、グローバルリーチを拡大しながら地域のニーズに効率的に対応するというダック・クリークの取り組みを強調するものである。

ダック・クリークは、年末までに完全運用状態となることを目指している。 この新しいセンターは、ダック・クリークの雇用プールを拡大し、長期的な成長と成功をサポートする専門スキルへのアクセスを提供する。

ポーランドの戦略的な立地により、ダック・クリークはシームレスな「フォロー・ザ・サン (follow-the-sun)」サポートを提供することが可能となり、チームをEMEAおよびAPACの顧客の近くに配置して、タイムゾーンをまたいだコラボレーションを促進することができる。 ポーランドとインドのCoEは協力してレジリエンスを高め、ダック・クリークの顧客に対する一貫したサポートを提供する。

ダック・クリーク・テクノロジーズの最高人事責任者 (CPO) であるコートニー・タウンゼント (Courtney Townsend) は以下のように述べている。「ポーランドでの拠点を拡大できることを嬉しく思います。これは、世界中のお客様にクラウドベースの保険ソリューションをサポートするために、グローバルな才能を活用し、イノベーションを促進するという当社の取り組みの証です」。 「ポーランドの新しいセンターオブエクセレンスは、当社のヨーロッパ展開における重要な節目であり、優れた商品とサービスを継続的に提供しながら業務を合理化するという当社の目標と一致しています」。

ポーランドのCoEは、EMEA保険市場とそれ以外の市場向けにカスタマイズされたソリューションに重点を置いている。 技術およびエンジニアリングサポートに加えて、CoEは、開発、テスト、顧客サポートなど、さまざまな機能を提供する。 同CoEは当初、ポーランドの熟練した労働力からエンジニアリング、商品、財務/会計、IT (情報技術)の分野で人材を採用し、地域全体で高いサービス基準を満たしていく。

CoEは双方とも、ダック・クリークの国際事業に不可欠である。 二重CoEアプローチにより、ダック・クリークは効果的に仕事を分配し、人材不足や地政学的出来事に関連するリスクを管理し、世界中で顧客サービスを強化することができる。

ダック・クリーク・テクノロジーズについて

ダック・クリーク・テクノロジーズは、損害保険業界および一般保険業界の未来を定義するグローバルインテリジェントソリューションのプロバイダーである。 最新の保険システムを構築するためのプラットフォームであり、保険業界がクラウドのパワーを活用し、俊敏でインテリジェントな常勝のオペレーションを実行することを可能にする。 ダック・クリークの中核を成すのは信頼性、目的、透明性であり、個人や企業が最も必要とするタイミング、場所、方法で保険が提供されるべきだと考えている。 市場をリードする同社のソリューションは、スタンドアロンでもフルスイートでも利用可能であり、すべてダック・クリーク・オンデマンド (Duck Creek OnDemand) で利用できる。 詳しくは、www.duckcreek.comを参照されたい。 最新情報については、LinkedInおよびXのソーシャルチャネルでダック・クリークをフォローされたい。

報道関係者向けの問い合わせ先

マリアンヌ・デンプシー (Marianne Dempsey) /タラ・ストレッド (Tara Stred)

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.