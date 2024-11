CDPHE urges Coloradans to put respiratory virus immunizations on their holiday season checklist

Denver (Nov. 13, 2024) — As holiday season gatherings approach, the Colorado Department of Public Health and Environment is reminding Coloradans that immunizations against respiratory viruses can protect them and their loved ones, including those who may be at increased risk from COVID-19, flu, and respiratory syncytial virus.

CDPHE is reprising 1,2,3 Protect You and Me, a public awareness campaign that debuted last respiratory virus season. It highlights in English and Spanish three easy steps Coloradans can take right now to protect themselves and others from respiratory illnesses. It urges Coloradans to:

Get all recommended vaccines, including flu and COVID-19. Take everyday protective steps like covering coughs and sneezes (into a tissue or your elbow), frequent handwashing, and staying home when you are sick. Talk with their health care provider about their or their child’s risk for severe RSV and the potential benefits of RSV immunizations.

“As we prepare for the busy holiday season, it’s important to remember that flu, COVID-19, and RSV can be serious and even life threatening, especially for people at higher risk. Immunization reduces the risk of getting seriously ill. It also reduces the risk of spreading the virus to others, including those who are most vulnerable. Immunizations are one of the most important gifts we can give to ourselves and others,” said CDPHE Chief Medical Officer Dr. Ned Calonge.

Because vaccines usually take a couple weeks to offer maximum protection, Coloradans should get vaccinated now to prepare for seasonal get-togethers. The education campaign directs Coloradans to 123ProtectYouAndMe.org for information, including how to find low or no-cost vaccines near them.

CDPHE has sent texts and emails to hundreds of thousands of Coloradans who may be more at risk of serious illness — such as adults 50 years and older and children younger than 5 — whose records in the Colorado Immunization Information System show they may be due for their annual flu vaccine.

This fall, CDPHE also integrated its statewide monitoring of respiratory virus data, including COVID-19, flu, and RSV, into a single dashboard which is updated every Wednesday by 4 p.m. The dashboard provides data from hospital admissions, diagnoses and wastewater surveillance reports, among other sources, showing disease prevalence and trends.

###



Denver (13 de noviembre de 2024) — Con la temporada de reuniones sociales cada vez más cerca, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) les recuerda a los coloradenses que las vacunas contra los virus respiratorios pueden protegerlos a ellos y a sus seres queridos, incluidos aquellos que corren mayor riesgo de contraer el COVID-19, la gripe influenza y el virus respiratorio sincitial (VRS).

El CDPHE está reeditando 1,2,3 Protégete a Ti y a Mí, una campaña de concientización pública que lanzó la temporada pasada de virus respiratorios. La campaña destaca en inglés y español tres pasos sencillos que los coloradenses pueden tomar ahora mismo para protegerse a sí mismos y a otros de las enfermedades respiratorias. El Departamento alienta a los coloradenses a:

Aplicarse todas las vacunas recomendadas (incluyendo las vacunas contra la gripe influenza y el COVID-19). Tomar medidas rutinarias de protección: cubrirse la boca al toser o estornudar (con un pañuelo de papel o en el pliegue del codo), lavarse las manos con frecuencia y quedarse en casa cuando esté enfermo. Hablar con su proveedor de atención médica sobre su nivel de riesgo (o el de su niño) respecto a enfermar gravemente por VRS y los posibles beneficios de la inmunización.

El Dr. Ned Calonge, médico jefe del CDPHE: “Mientras nos preparamos para la atareada temporada navideña, es importante recordar que la gripe influenza, el COVID-19 y el VRS pueden ser graves e incluso potencialmente letales, sobre todo para las personas con mayor riesgo. La vacunación reduce el riesgo de enfermarse de gravedad. También disminuye el riesgo de contagiar el virus a otras personas, incluidas las más vulnerables. Vacunarse es una de las cosas más importantes que podemos hacer por nosotros mismos y los demás”.

Dado que es necesario que transcurran un par de semanas para que las vacunas brinden la máxima protección, los coloradenses deberían vacunarse ahora para prepararse para las reuniones sociales de la temporada festiva. Esta campaña educativa insta a los coloradenses a visitar 123ProtegeteaTiyaMi.org para obtener información, incluyendo cómo encontrar vacunas gratuitas o a bajo costo cerca de su domicilio.

El CDPHE ha enviado mensajes de texto y correos electrónicos a cientos de miles de coloradenses que pueden correr un mayor riesgo de contraer enfermedades graves, como los adultos mayores de 50 años y los niños menores de 5 años, cuyos registros en el Sistema de Información sobre Vacunación de Colorado muestran que es posible que deban aplicarse la vacuna anual contra la gripe.

Este otoño, el CDPHE también integró su control estatal de los datos sobre virus respiratorios, incluidos el COVID-19, la gripe influenza y el VSR, en un único tablero que se actualiza todos los miércoles a las 4 pm. El tablero ofrece datos de ingresos hospitalarios, diagnósticos e informes de monitoreo de aguas residuales — entre otras fuentes de información — que muestran la prevalencia y las tendencias de la enfermedad.

###