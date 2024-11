VRAD Co., Ltd. ra mắt hai thiết bị mô phỏng y tế dựa trên thực tế ảo

HANAM-SI, South Korea, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Công ty VRAD sẽ chính thức ra mắt hai sản phẩm mô phỏng đào tạo điều dưỡng cốt lõi trên nền tảng thực tế ảo tại thị trường quốc tế: NS_Core – Bộ mô phỏng giáo dục điều dưỡng cơ bản, và IP_Trauma – Bộ mô phỏng xử lý bệnh nhân chấn thương nặng. Cả hai sản phẩm đều hỗ trợ đa ngôn ngữ, bao gồm tiếng Hàn, Anh, Việt, Thái, Indonesia, Trung, Nhật, Kazakhstan và Đức. Ngoài ra, sản phẩm dự kiến sẽ được bổ sung thêm tiếng Tây Ban Nha và Pháp vào cuối năm nay.

NS_Core là nội dung giáo dục kỹ năng điều dưỡng sử dụng kính thực tế ảo của Meta, mang đến một giải pháp mô phỏng lâm sàng chân thực, cho phép tiến hành nhiều loại huấn luyện lâm sàng khác nhau trên bệnh nhân ảo trong môi trường thực tế ảo. Điểm đặc biệt của dịch vụ này là đào tạo trong không gian ảo dựa trên công nghệ mô phỏng metaverse, giúp khắc phục khó khăn trong thực hành y tế của sinh viên điều dưỡng trong chương trình đại học, góp phần nâng cao kỹ năng thực hành và đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ điều dưỡng tương lai.

NS_Core được phát triển thông qua sự hợp tác giữa các bệnh viện đa khoa và khoa điều dưỡng của các trường đại học, đóng vai trò cung cấp khóa học tập trung với 20 kỹ năng điều dưỡng cốt lõi, bao gồm các kỹ năng thiết yếu cho người học điều dưỡng. Chương trình cho phép học viên luyện tập lặp lại và tập trung, giúp nâng cao năng lực thực hành lâm sàng của người học.

IP_Trauma cung cấp phương pháp thực hành hiệu quả và thuận tiện thông qua thực tế ảo ở những lĩnh vực mà nhân viên y tế khó phát triển trình độ, bao gồm các thủ tục y tế khác nhau cần thiết để điều trị bệnh nhân chấn thương nặng, cách vận hành thiết bị y tế, phán đoán tình huống và ra quyết định cũng như hợp tác giữa nhân viên y tế và giao tiếp theo thời gian thực.

IP_Trauma là một giải pháp mô phỏng lâm sàng nhập vai, cho phép học viên thực hành qua các kịch bản phản ứng theo lựa chọn và thao tác xử lý của người thực hiện, dẫn đến những phân nhánh và kết quả khác nhau. Giải pháp này được phát triển dựa trên giao thức ATLS – tiêu chuẩn quốc tế về xử lý chấn thương nặng – thông qua hợp tác với nhiều trường đại học và bệnh viện nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Với mô phỏng này, nhiều người dùng có thể giao tiếp trực tiếp trong thời gian thực để học cách phán đoán tình huống và ra quyết định y tế cũng như phương pháp xử lý ban đầu cho bệnh nhân chấn thương nghiêm trọng trong môi trường thực tế ảo. Người dùng có thể thực hành hơn 40 quy trình khác nhau từ giai đoạn chuẩn bị trước khi bệnh nhân đến bệnh viện cho đến khi chuyển bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Người quản lý mô phỏng có thể điều khiển từ bảng điều khiển, cung cấp các tình huống, chỉ dẫn bổ sung, hoặc đưa ra chỉ thị trực tiếp, đồng thời kiểm soát tiến trình của mô phỏng theo thời gian thực.

VRad hiện là một trong những công ty hàng đầu về thực tế ảo y tế tại Hàn Quốc, với hơn 90 cơ sở y tế và tổ chức giáo dục y tế trong và ngoài nước đang sử dụng các sản phẩm của công ty.

Trang web: https://vrad.one/ Liên hệ với phương tiện truyền thông: VRAD tại Gyeonggi-Do, Hàn Quốc Liên hệ với phương tiện truyền thông wsheo@vrad.one Điện thoại: +82 2-869-4789 Email: info@vrad.one

