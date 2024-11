"غلفتينر" و"فيرتوم كوري" تتعاونان لتشكيل مشروع استراتيجي مشترك للشحن

سيمون أينسلي و بيتر ويلسون

تشكيل مشروع استراتيجي مشترك للشحن في الشرق الأوسط والولايات المتحدة، بالتعاون مع شركة فيرتوم كوري

SHARJAH, SHARJAH, UNITED ARAB EMIRATES, November 13, 2024 / EINPresswire.com / -- أعلنت شركة " غلفتينر "، المشغل الرائد للموانئ والمحطات الدولية ومزوّد حلول سلسلة التوريد المخصّصة والخدمات اللوجستية، نيتها تشكيل مشروع استراتيجي مشترك للشحن في الشرق الأوسط والولايات المتحدة، بالتعاون مع شركة "فيرتوم كوري"، وكالة الموانئ العالمية المتخصصة بتقديم خدمات لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.سيتم تأسيس الشركة الجديدة في الشارقة لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات وكالات السفن والموانئ، والتخليص الجمركي، والخدمات اللوجستية، والإمدادات البحرية، والمواد الاستهلاكية، والتزوّد بالوقود، ومعدات الرافعات الجسرية العملاقة، وخدمات الغوص. إضافة إلى ذلك، ستقدم الشركة خدمات التأمين، وإدارة صيانة السفن، وخدمات المركز حيث يتم جمع الشحنات وفرزها وإعادة تحميلها، فضلاً عن إدارة المعلومات والوثاثق. وستبدأ وكالة الشحن الجديدة عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع خطة توسّع تدريجية لأعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث ستوفر خدمات رقمية مبتكرة لأصحاب السفن ومستأجري السفن ومالكي البضائع.وأقيم حفل الإعلان عن هذا المشروع المشترك من قبل شركة "غلفتينر" و"فيرتوم كوري" في فندق سوفتيل دبي جميرا بيتش، دبي، وحضره 120 عميلاً إقليمياً ودولياً من كلتا الشركتين، حيث كشف كل من بيتر ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتوم كوري" وسايمون أينسلي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالنيابة عن بيتر ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لمجموعة "غلفتينر"، عن المشروع المشترك وسلّطا الضوء على مزايا العمل مع وكالة الشحن الجديدة.تعليقاً على إعلان نية تشكيل المشروع المشترك، قال سيمون أينسلي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة "غلفتينر": "نحن متحمسون لتشكيل هذا المشروع الاستراتيجي المشترك مع شركة "فيرتوم كوري"، والذي من شأنه أن يعزز القيمة المقدّمة لقاعدة متعاملينا الإقليميين والدوليين مع توفير تجربة شحن سلسة لهم في كل الأسواق الرئيسية. وتستفيد هذه الشراكة من إمكاناتنا الكبيرة وتبني على النطاق الواسع لشبكة أعمالنا وخبرتنا الواسعة في مجال الشحن وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية. وسيكون المشروع المشترك بمثابة امتداد لعروض خدماتنا الحالية حيث سنقدم قيمة مضافة لمصالح المتعاملين لدينا، مما يعزز مكانة "غلفتينر" كمزوّد رائد لسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية الشاملة."وقال بيتر ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتوم كوري": "يسعدنا التعاون مع شركة "غلفتينر" في هذا المشروع الاستراتيجي المشترك الذي يعزز بشكل كبير حضورنا في أسواق الشرق الأوسط. سيكون للخبرة الإقليمية القوية التي تتمتع بها "غلفتينر" مع الحلول المبتكرة التي تقدمها "فيرتوم كوري" أثراً بالغاً يتيح لنا تقديم خدمة معززة أفضل لمتعاملينا، وسيسرّع حركة النمو في هذه المنطقة النشطة والديناميكية."

