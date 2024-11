À medida que a COP29 se desenrola, o seminário WERD da EBC e de Oxford traz novas perspectivas sobre clima e economia

Especialistas do EBC Financial Group e do Departamento de Economia da Universidade de Oxford se preparam para enfrentar a resiliência climática e o crescimento econômico no último seminário 'O que os economistas realmente fazem?' Edição Macroeconomia e Clima.

EBC e Oxford reúnem economistas e líderes do setor na série WERD para abordar resiliência climática e crescimento econômico em meio às discussões da COP29.

UNITED KINGDOM, November 13, 2024 /EINPresswire.com/ -- O EBC Financial Group (EBC), em colaboração com o Departamento de Economia da Universidade de Oxford, reunirá as principais figuras da academia e das finanças em 14 de novembro de 2024 para uma edição especial do seminário O que os economistas realmente fazem (WERD). Este evento, com o tema "Macroeconomia e Clima", contará com uma palestra do Professor Associado Andrea Chiavari, seguida de um painel de discussão sobre o tema "Sustentabilidade Sustentável: Equilibrando o Crescimento Econômico e a Resiliência Climática". Como parte do seminário WERD 2024-2025, este evento oferece uma plataforma oportuna para especialistas do setor e líderes acadêmicos compartilharem insights sobre economia climática e finanças sustentáveis.

Vozes proeminentes em clima e macroeconomia

A palestra principal será conduzida pelo professor associado Andrea Chiavari, cuja pesquisa se concentra nos impactos econômicos das mudanças climáticas e nas aplicações práticas de ferramentas políticas, como a tributação do carbono. O discurso de Chiavari explorará como os economistas calculam o custo social do carbono e o potencial transformador da política macroeconômica no avanço da ação climática. Sua apresentação fornecerá uma estrutura diferenciada para equilibrar a resiliência econômica com a responsabilidade climática - fornecendo insights sobre os desafios do mundo real da implementação de estratégias para o crescimento sustentável.

O professor associado Banu Demir Pakel moderará o painel de discussão subsequente, conduzindo uma conversa instigante sobre os mecanismos econômicos que impulsionam a sustentabilidade. Com experiência em comércio internacional e economia do desenvolvimento, Demir Pakel trará conhecimentos valiosos para a discussão, concentrando-se nos ajustes financeiros globais necessários para alcançar resultados sustentáveis.

Painel de Discussão: Sustentabilidade Sustentável

O painel contará com figuras proeminentes em economia e finanças climáticas, incluindo a Dra. Nicola Ranger, diretora do Resilient Planet Finance Lab em Oxford, e David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd. Juntos, eles abordarão questões urgentes na interseção de finanças e sustentabilidade, examinando estratégias que as instituições financeiras estão implantando para reforçar a resiliência climática e o crescimento econômico sustentável. O Dr. Ranger discutirá como as ferramentas econômicas podem apoiar regiões vulneráveis na adaptação aos impactos climáticos. Enquanto isso, Barrett discutirá as tendências emergentes em investimentos conscientes do clima no Reino Unido e globalmente, destacando como o setor financeiro está evoluindo para enfrentar os desafios ambientais.

Os tópicos a serem explorados incluem:

Professor Associado Andrea Chiavari: Abordar as lacunas entre a modelagem econômica e a implementação de políticas sustentáveis, identificar as barreiras enfrentadas pelos formuladores de políticas e discutir como os economistas podem ajudar a superar essas divisões para promover uma ação climática eficaz.

Dra. Nicola Ranger: Explorando como as ferramentas financeiras podem abordar a resiliência climática em comunidades vulneráveis, prioridades do setor para finanças sustentáveis e inovações promissoras.

David Barrett: Examinando tendências em investimentos conscientes do clima, equilibrando lucro com metas ambientais e o potencial do financiamento privado como impulsionador da sustentabilidade.

Um diálogo oportuno sobre política climática e resiliência econômica

O seminário WERD visa preencher a lacuna entre a pesquisa acadêmica e a aplicação prática, tornando a economia acessível ao público enquanto aborda os desafios globais. Esta sessão, tendo como pano de fundo a COP29 e questões climáticas urgentes, reflete a missão mais ampla da EBC de promover o crescimento sustentável e a resiliência.

"Nossa colaboração contínua com o Departamento de Economia da Universidade de Oxford ressalta o compromisso da EBC em conduzir conversas significativas e informadas no cenário global", disse David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd. "A resiliência climática e a estabilidade econômica andam de mãos dadas, e estamos orgulhosos de apoiar iniciativas que abordam essas questões de frente."

Participantes - juntando-se pessoalmente no Auditório Sir Michael Dummett, Christ Church, e online - obterão insights práticos sobre como os princípios macroeconômicos podem apoiar o crescimento sustentável e a adaptação climática.

Para reservar seu lugar, visite esse link.

###

Sobre EBC Financial Group

Fundado no estimado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é conhecido por seu conjunto abrangente de serviços que inclui corretagem financeira, gestão de ativos e soluções abrangentes de investimento. A EBC estabeleceu rapidamente sua posição como uma corretora global, com ampla presença nos principais centros financeiros, como Londres, Hong Kong, Tóquio, Cingapura, Sydney, Ilhas Cayman, e em mercados emergentes na América Latina, Sudeste Asiático, África e Índia. A EBC atende a uma clientela diversificada de investidores de varejo, profissionais e institucionais em todo o mundo.

Reconhecida por vários prêmios, a EBC se orgulha de aderir aos principais níveis de padrões éticos e regulamentação internacional. As subsidiárias do EBC Financial Group são regulamentadas e licenciadas em suas jurisdições locais. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA), o EBC Financial Group (Austrália) Pty Ltd e a EBC Asset Management Pty Ltd são regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC).

No núcleo do Grupo EBC estão profissionais experientes com mais de 30 anos de profunda experiência em grandes instituições financeiras, tendo navegado habilmente por ciclos econômicos significativos desde o Acordo Plaza até a crise do franco suíço de 2015. A EBC defende uma cultura em que a integridade, o respeito e a segurança dos ativos do cliente são primordiais, garantindo que cada envolvimento do investidor seja tratado com a maior seriedade que merece.

A EBC é o Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, oferecendo serviços especializados em regiões como Ásia, América Latina, Oriente Médio, África e Oceania. A EBC também é parceira da United to Beat Malaria, uma campanha da Fundação das Nações Unidas, com o objetivo de melhorar os resultados globais de saúde. A partir de fevereiro de 2024, a EBC apoia o seminário de engajamento público 'O que os economistas realmente fazem' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, desmistificando a economia e sua aplicação aos principais desafios sociais para melhorar a compreensão e o diálogo público.

https://www.ebc.com/

Sobre o Departamento de Economia

O Departamento de Economia de Oxford é um centro de excelência reconhecido mundialmente, abrigando uma das maiores comunidades de economistas acadêmicos do mundo. Conhecido pela profundidade e diversidade de suas pesquisas, que influenciam significativamente a política, o Departamento também é celebrado por sua comunidade dinâmica de acadêmicos em início de carreira e seus programas de graduação e pós-graduação altamente conceituados. Em 2024, o Departamento de Economia foi classificado em primeiro lugar no Reino Unido pelo The Guardian para ensino de graduação. A classificação reflete o compromisso contínuo do Departamento com a excelência no ensino e na pesquisa, solidificando sua posição como um dos principais departamentos de Economia do mundo. Além das conquistas no ensino, o objetivo do Departamento é produzir pesquisas econômicas transformadoras e inovadoras; ter um impacto sustentado na política econômica fora da academia; e desenvolver e treinar a próxima geração de pesquisadores e líderes de pesquisa.

Sobre O que os economistas realmente fazem (WERD):

O WERD é administrado como um programa de extensão pelo Departamento de Economia da Universidade de Oxford para inspirar o estudo da economia e compartilhar 'O que os economistas realmente fazem'. Em tópicos que vão desde a crise climática até a discriminação no mercado de trabalho, os economistas de Oxford estão trabalhando com governos e empresas em todo o mundo para melhorar as políticas e fazer com que a economia funcione melhor para todos. Descubra como a economia pode ser usada para lançar luz sobre alguns dos maiores problemas que a sociedade enfrenta hoje nesta bem-sucedida série de webinars públicos, retornando para a quarta série de sucesso em 2024-25.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.