11x 获得由 Andreessen Horowitz 领投的 5000 万美元 B 轮融资，加速数字员工时代的到来

旧金山, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于为营收团队提供人工智能驱动型数字员工解决方案的领军企业 11x 今日宣布,已完成由 Andreessen Horowitz 领投的 5000 万美元 B 轮融资。 这项投资将加速 11x 数字员工迈向人工智能代理新时代的步伐。

“11x 通过 Alice 和 Jordan 实现销售自动化的方式,不仅旨在优化工作流程, 更在于创造全新的工作模式,”Andreessen Horowitz 合作伙伴 Joe Schmidt 表示, “我们很荣幸能为 11x 提供支持,助力其重新定义销售领域的无限可能。”

软件的谢幕

根据 Salesforce 最新发布的 《 State of Sales 报告 》 ,销售团队正饱受繁杂工具的重压,超过一半的团队计划精简其技术堆栈。 销售代表的工作时间中,仅 30% 用于实际销售,余下 70% 则被数据录入、系统管理等非销售任务所占用。 11x 通过数字员工有效解决了销售团队工作时间分配失衡的问题。这些数字员工能够自主处理传统营收团队中的繁琐工作流程。

数字员工,绝非软件

该公司首批推出的两名数字员工已取得卓越成效:

Alice,全球首款人工智能销售开发代表,负责管理营销活动、挖掘潜在客户,并根据需求量身定制沟通策略,其响应率相较于传统销售开发代表提高了三倍。

Jordan,一款全天候多语种电话代表,支持超过 30 种语言的来电处理,潜在客户响应速度最高提高 10 倍。

如今,11x 进一步加大投入,致力于为客户带来真正自主的成果,基于最新代理型人工智能研究推出了全新版本的 Alice:Alice 2.0。

Alice 2.0 完全自主运作,充分利用第一方数据,通过每次互动不断学习和优化,持续提升性能。

战略增长与未来规划

继今年九月完成 A 轮融资并大幅扩展美国团队后,11x 已收购了专注于开发医疗解决方案的人工智能初创公司 Opkit。 Opkit 的联合创始人 Sherwood Callaway 和 Justin Ko 将与产品负责人 Keith Fearon 共同主导 Alice 2.0 的开发,并与 11x 首席技术官 Prabhav Jain 密切合作。

在未来一年,11x 计划推出多款全新的人工智能代理,同时推动强劲的收入增长,并在旧金山实施关键招聘战略。

首席执行官兼创始人 Hasan Sukkar 表示:“我们正在寻找勇于创新、准备塑造人工智能未来的杰出人才。 每位新数字员工将替代 11 名全职员工,承担更广泛的市场推广 (GTM) 任务,涵盖从潜在客户管理到销售管道分析等多个环节。”

关于 11x

11x 正通过引入自主数字员工来重新诠释工作方式,彻底摈弃了传统软件。这些数字员工能够实现 Go-to-Market (GTM) 流程自动化,帮助企业提升效率并降低成本。 11x 专注于实现市场推广团队各项职能的自动化,包括销售、市场营销和收入运营等。

该公司获得了多家知名机构和业界领军人物的支持,包括 Andreessen Horowitz、Benchmark、Quiet Capital、SV Angel、Abstract Ventures、Lux Capital、Operator Partners、Visionaries、Activant、20VC、20Growth 和 20Sales,以及 Amjad Masad (Replit 首席执行官)、Aaron Levie (Box 首席执行官) 和 Suhail Doshi (Playground 创始人) 等。

媒体联系人:

Keith Fearon - 11x 成长与 Alice 产品部负责人

电子邮件: keith@11x.ai

本公告所附图片可在以下网址获取:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/524ca0ec-5198-4406-a2f9-9cee8f3a1403

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be6218c4-8782-4215-b4a9-8865a5e7e543

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.