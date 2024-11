THE DOLPHIN COMPANY ESTUVO PRESENTE EN CANCÚN TRAVEL MART 2024

Dolphin Discovery Isla Mujeres Selvatica Cancun The Adventure Tribe Aquatours Columbus Cena Romántica

The Dolphin Company, tuvo presencia durante Cancún Travel Mart 2024, el evento de comercialización turística y networking más importante del Caribe Mexicano.

Estamos orgullosos de haber participado en este evento que nos permite contribuir a la difusión del turismo, ofreciendo experiencias educativas e innovadoras en los destinos más importantes de México” — Rodrigo Ceballos, Director Comercial de Agencias de The Dolphin Company.

CANCúN, QUINTANA ROO, MEXICO, November 30, 2024 / EINPresswire.com / -- The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, tuvo presencia durante Cancún Travel Mart 2024, el evento de comercialización turística y networking más importante del Caribe Mexicano. Este foro de negocios está basado en citas preestablecidas entre compradores y expositores, y se llevó a cabo del 23 al 25 de Octubre en el Centro de Convenciones del Hotel Iberostar Selection Cancún.Cancún Travel Mart es uno de los eventos más relevantes del sector turístico de México, que se realiza cada año en el destino más importante del país. En él, se reúnen profesionales que promueven una gran variedad de productos que dejan ver por qué Quintana Roo es reconocido como un destino turístico de excelencia a nivel nacional e internacional.En esta 36° edición de Cancún Travel Mart participaron delegados y empresas expositoras entre hoteles, aerolíneas, tours y proveedores de tecnología, y casi 150 empresas compradoras entre tour operadores, mayoristas y agentes de viaje, entre otros, provenientes de México, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y Chile, por mencionar algunos. Este año, The Dolphin Company, que opera parques como Garrafon Park, Dolphin Discovery, Selvatica Cancun, The Adventure Tribe , VenturaPark, entre otros; fue un destacado participante al ser uno de los patrocinadores para lograr que este sea un evento Carbono Neutral.“Tuvimos más de cincuenta citas con empresas compradoras y aliados, a través de las cuales difundimos nuestra vasta gama de servicios. Estamos orgullosos de haber formado parte de este importante evento que nos permite contribuir positivamente a la difusión de la oferta turística de nuestro destino, ofreciendo experiencias divertidas, educativas e innovadoras para todos los mercados y en los destinos más importantes de México”, comentó Rodrigo Ceballos, Director Comercial de Agencias de The Dolphin Company.The Dolphin Company ofrece experiencias y servicios alrededor del mundo. En México cuenta con parques de atracciones, acuáticos y naturales, así mismo cuenta con hábitats de Delfines como Dolphin Discovery Isla Mujeres y una marina llamada Aquatours en Cancún Acerca de The Dolphin Company:Por casi 30 años, The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha brindado ‘La experiencia de su vida’ a más de 21 millones de visitantes en sus 32 parques, hábitats de delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal, la preservación y cuidado del medio ambiente. Para más información visite www.thedolphinco.com

