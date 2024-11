THE DOLPHIN COMPANY RECIBE EL GALARDÓN COMO MEJOR PARQUE ACUÁTICO DE MÉXICO EN LOS TRAVVY AWARDS

The Dolphin Company, se enorgullece de anunciar que ha sido galardonado con el premio a Mejor Parque Acuático de México en los prestigiosos Travvy Awards 2024.

Lo que más nos enorgullece es que este premio proviene de quienes conocen mejor nuestra labor: los profesionales de la industria turística.” — Freddie Gómez, Director Comercial de The Dolphin Company.

CANCUN , QUINTANA ROO , MEXICO, November 30, 2024 / EINPresswire.com / -- The Dolphin Company , operador de parques de presencia mundial, se enorgullece de anunciar que ha sido galardonado con el premio a Mejor Parque Acuático de México en los prestigiosos Travvy Awards 2024. Esta es la segunda ocasión consecutiva en la que recibe este reconocimiento, otorgado por los profesionales de la industria turística y de viajes.Los Travvy Awards, conocidos como los "Oscar del turismo", se consideran uno de los mayores distintivos en la industria de viajes y turismo. Estos premios son un referente mundial que reconoce la calidad y el liderazgo en la industria de los viajes. Los galardones se basan en las votaciones de miles de agentes de viajes, operadores turísticos y expertos del sector, quienes eligen a los mejores destinos, productos y servicios. The Dolphin Company recibió el galardón en la categoría de Mejor Parque Acuático de México, destacando sus Hábitats , seguros y memorables.“Recibir este reconocimiento por segunda vez consecutiva en los Travvy Awards es un verdadero honor. Lo que más nos enorgullece es que este premio proviene de quienes conocen mejor nuestra labor: los profesionales de la industria turística. Este galardón reafirma el compromiso de la compañía con la excelencia, la innovación y la satisfacción de sus visitantes en todos nuestros parques y destinos. Nuestra misión es crear experiencias inolvidables para nuestros visitantes, mientras fomentamos la conciencia sobre la conservación y el respeto por el medio ambiente", comentó Freddie Gómez, Director Comercial de The Dolphin Company.La 10° entrega de los Travvy Awards se llevó a cabo en una ceremonia de gala el pasado 7 de noviembre en el Centro de Convenciones de Fort Lauderdale, Florida. En este evento, se reunieron cientos de tour operadores, agencias de viajes y proveedores para celebrar a los ganadores, elegidos por medio de miles de votos emitidos por expertos del sector turístico.The Dolphin Company, opera en diversos destinos turísticos de México y el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, ofreciendo una amplia gama de actividades acuáticas, de contacto con la naturaleza y de entretenimiento. En México destacan sus icónicos programas de Nado con Delfines en el Caribe Mexicano , así como parques acuáticos y parques naturales para todas las edades. Además, la empresa mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad, la educación ambiental y el bienestar animal.Acerca de The Dolphin Company:Por casi 30 años, The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha brindado ‘La experiencia de su vida’ a más de 21 millones de visitantes en sus 32 parques, hábitats de delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal, la preservación y cuidado del medio ambiente. Para más información visite www.thedolphinco.com

El Mundo de The Dolphin Company

