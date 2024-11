Synchronoss 与法国主要运营商续签合作协议

在长达 8 年的合作基础上,这家领先的服务供应商将继续使用 Synchronoss Personal Cloud,助力全法国的用户管理、优化和各类数字内容共享

新泽西州布里奇沃特, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的个人云平台领导者和改革者 Synchronoss Technologies, Inc. (以下简称 “Synchronoss” 或 “公司”) (NASDAQ: SNCR) 今天宣布与法国一家领先的运营商续签一份为期三年的合同。这家服务提供商在法国运营高速、固定和移动网络,为 2700 多万个人、企业、社区和运营商提供服务。通过扩展合作关系,该公司将继续提供一系列由 Synchronoss Personal Cloud 支持的增值云服务。

Synchronoss Personal Cloud 为白标平台,允许服务提供商提供品牌个人云解决方案,集中备份、同步和组织各类数字内容和文件。Synchronoss Personal Cloud 专为服务提供商打造,提供高度安全和可扩展的云平台,集成了人工智能 (AI)、机器学习和其他先进功能。

Synchronoss 总裁兼首席执行官 (CEO) Jeff Miller 表示:“扩大长期合作伙伴关系证明了我们云平台的价值,及其为这家服务提供商的法国用户群带来的价值。我们很高兴能通过添加标签、回溯和 AI 照片增强等新功能来提升云服务,这家法国运营商将利用这些功能进一步提升用户参与度,提高每用户平均收入 (ARPU) 并减少用户流失。”

与某些非运营商 (OTT) 服务不同,Synchronoss Personal Cloud 能够确保数据安全和隐私。它为运营商和服务提供商提供了灵活性,使其能够选择向用户提供哪些功能和特性作为分层计划的一部分,如基本、增值和高级服务。作为一个自有品牌的解决方案,服务提供商可以通过新的方式实现云计算的盈利,为用户提供升级选项,让他们更好地使用数字内容,从而减少用户流失,提高 ARPU。

Synchronoss Technologies (Nasdaq:SNCR) 是全球领先的个人云解决方案提供商,致力于帮助服务提供商与其用户建立安全而有意义的联系。我们的 SaaS 云平台简化了入职流程,提高了用户参与度,从而增加了收入流,降低了成本,加快了产品上市速度。数以百万计的用户信任 Synchronoss 来保护他们最珍贵的记忆和重要的数字内容。如需了解我们的云端解决方案如何重新定义您与数字世界的连接方式,请访问 www.synchronoss.com。

