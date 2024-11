Nüspace dévoile son guide de cadeaux des Fêtes mettant en vedette des marques emblématiques et des trouvailles uniques

MONTRÉAL, 12 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juste à temps pour la saison des Fêtes, Nüspace, une destination canadienne de premier plan pour des meubles et des cadeaux au design avant-gardiste, est ravie d'annoncer la publication de son Guide des cadeaux des Fêtes 2024. Présentant une sélection de produits soigneusement sélectionnés, ce guide rend le magasinage des Fêtes facile, inspirant et débordant d'options uniques pour tous les amateurs de design sur votre liste.

Le guide des cadeaux de cette année comprend une gamme passionnante de marques, toutes reconnues pour leur qualité, leur créativité et leur savoir-faire. Qu'il s'agisse de jouets fantaisistes, d'accessoires élégants ou de décorations, le guide des cadeaux du temps des fêtes de Nüspace a quelque chose à offrir à chacun.

Marques en vedette :

Candylab - Connu pour ses jouets en bois méticuleusement fabriqués, Candylab propose des modèles intemporels inspirés des voitures américaines du milieu du siècle. Ces jouets à la fois nostalgiques et modernes plaisent aux enfants et aux adultes qui apprécient l'art du jeu.

« Chez Nüspace, nous visons à fournir à nos clients des produits extraordinaires qui apportent joie et design dans la vie de tous les jours », a déclaré Michel Abitbol, président de Nüspace. « Notre guide des cadeaux du temps des fêtes est rempli d'articles qui inspirent, divertissent et égayent les fêtes de fin d'année, tout en mettant en valeur le style unique qui définit Nüspace ».

Le guide des cadeaux de Noël de Nüspace est maintenant disponible en ligne et en magasin. Du décor moderne aux cadeaux imaginatifs pour tous les âges, Nüspace fait du magasinage des Fêtes une expérience créative et mémorable. Visitez nos magasins de Montréal ou du Quartier DIX30 de Brossard, ou explorez notre site Web à nuspace.ca pour trouver les cadeaux parfaits cette saison.

À propos de Nüspace :

Nüspace est un détaillant canadien qui offre une vaste sélection de meubles, de décorations et d'articles-cadeaux contemporains. Avec un engagement envers la qualité et le design, Nüspace rassemble un éventail de marques mondialement reconnues et de designers émergents. Chaque collection de Nüspace est conçue pour offrir des solutions uniques et inspirantes pour les espaces résidentiels et commerciaux.

