SABESP ANUNCIA RESULTADOS DO 3T24

SAO PAULO, SAO PAULO, BRAZIL, November 11, 2024 / EINPresswire.com / -- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (B3: SBSP3; NYSE: SBS), uma das maiores prestadoras de serviços de água e esgoto do mundo, anuncia hoje seus resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024.No 3T24 o EBITDA ajustado totalizou R$ 10.586 milhões (desconsidera margem de construção), com acréscimo de R$ 8.200 milhões comparativamente aos R$ 2.387 milhões apresentados no 3T23, uma variação positiva de 343,6%. Como consequência, a margem EBITDA ajustada atingiu 78,6% ante 46,6% no 3T23.Desconsiderando os efeitos não recorrentes e a margem de construção, o EBITDA ajustado no 3T24 foi de R$ 2.785 milhões e a margem EBITDA ajustada atingiu 60,0%.O lucro líquido atingiu R$ 6.111 milhões no 3T24, representando um acréscimo de R$ 5.266 milhões ou 622,2% sobre os R$ 846 milhões obtidos no 3T23.Desconsiderando os efeitos não recorrentes e a margem de construção, o lucro líquido foi de R$ 1.173 milhões no 3T24.A versão completa do arquivo está disponível no site da Companhia: ri.sabesp.com.br

