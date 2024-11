Nouveauté au Salon des Métiers d'art : deux stations de location de batteries pour téléphones cellulaires.

Watts Up Recharges Inc Logo Station de Recharges pour l'événementiel Logo du Salon des Métiers d'Art

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, November 14, 2024 /EINPresswire.com/ -- RECHARGES Inc, fournisseur de solutions de recharge portatives en libre-service, annonce avec enthousiasme un partenariat avec le Salon des Métiers d’art de Montréal. Dans le cadre de cet événement annuel qui célèbre l’artisanat québécois, RECHARGES.ca déploiera ses stations de recharge portatives pour permettre aux visiteurs et exposants de rester connectés tout au long de leur expérience au Salon, qui se tiendra au Palais des Congrès 12 au 22 décembre 2024.

Ce partenariat répond aux besoins des visiteurs modernes, qui utilisent leurs appareils mobiles pour saisir et partager les moments clés de leur visite. Avec les stations RECHARGES, ils n’auront plus à chercher une prise murale fixe ni à s’inquiéter de l’autonomie de leur batterie, ce qui leur permettra de profiter pleinement de l’événement et d’explorer les œuvres des nombreux artisans sans interruption.

Les avantages pour les participants au Salon des Métiers d’art de Montréal :

Pour les visiteurs :

Les stations de recharge portatives en libre-service leur offrent une flexibilité et une autonomie totale, leur permettant de se déplacer librement tout en rechargeant leur appareil.

Pour les exposants :

Les exposants profitent d’une audience plus engagée, car les visiteurs peuvent rester connectés et partager leurs découvertes en direct, augmentant ainsi leur visibilité en ligne.

"Nous sommes fiers de nous associer avec le Salon des Métiers d’art de Montréal, un événement prestigieux qui valorise le talent et la créativité des artisans locaux. Notre objectif est de contribuer à une expérience sans faille pour les visiteurs et les exposants, tout en répondant aux besoins croissants de connectivité," explique Grégory Payotte, fondateur de RECHARGES Inc.

À propos de RECHARGES

RECHARGES Inc propose des stations de recharge portatives en libre-service qui répondent aux besoins de connectivité des visiteurs lors d’événements, dans des espaces publics et des lieux à forte affluence. Nos solutions modernes et pratiques visent à améliorer l’expérience des utilisateurs, en leur offrant un moyen simple de rester connectés tout en se déplaçant librement. Plus de détails sur www.recharges.ca

Station de location de batteries de recharge pour cellulaire

