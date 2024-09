WATTS UP Inc partenaire du CQCD pour présenter des solutions de recharge innovantes pour le commerce de détail

Watts Up? Recharges Inc Station de Recharges pour les commerces de détails Watts Up Recharges Inc Logo

WATTS UP Inc Partenaire du Sommet HOP du CQCD ! Découvrez comment nos solutions de recharge transforment l'expérience client dans le commerce de détail.

Le Sommet HOP du CQCD est l’occasion idéale pour montrer comment les solutions modernes de Watts Up Recharges peuvent améliorer la durée et la qualité du temps que les clients passent en magasin.” — Grégory Payotte

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, September 18, 2024 /EINPresswire.com/ -- Watts Up Recharges Inc est fier d’annoncer sa participation en tant que partenaire du Sommet HOP du CQCD, l’événement incontournable du secteur du commerce de détail, qui se déroulera le 30 Octobre 2024 au Grand Quai du Port de Montréal. En tant que pionnier dans le domaine des solutions de recharge portables, Watts Up Recharges Inc est déterminé à enrichir l’expérience client pour les professionnels du commerce de détail grâce à ses stations de location innovantes.

Le Sommet HOP du CQCD est un rassemblement majeur pour les acteurs clés du commerce de détail, offrant une plateforme unique pour explorer les dernières tendances et innovations. Cet événement annuel attire les leaders du secteur, leur permettant de discuter des évolutions qui redéfinissent l’avenir du commerce de détail.

Cette année, Watts Up Recharges Inc présentera ses stations de location de batteries comme une solution essentielle pour améliorer l’expérience en magasin. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir de première main comment ces stations peuvent transformer l'expérience client en offrant une commodité inégalée :

Amélioration du Confort Client : Les stations de recharge permettent aux clients de recharger leurs appareils tout en poursuivant leurs achats, garantissant ainsi une expérience de magasinage fluide et sans interruption.

Valorisation de l’Image de Marque : En intégrant ces stations modernes, les détaillants démontrent leur engagement envers un service de qualité, renforçant ainsi leur image auprès des consommateurs.

Augmentation du Temps de Séjour : La présence de stations de recharge encourage les clients à passer plus de temps en magasin, ce qui peut accroître leur engagement et leur potentiel d'achat.

Communication Dynamique : Les écrans des stations peuvent diffuser des messages promotionnels, des offres spéciales ou des informations sur les produits, offrant une opportunité unique de communication directe avec les clients.

Innovation et Modernité : En proposant un service de recharge pratique, les détaillants affichent une image moderne, en phase avec les attentes des consommateurs d’aujourd’hui.

« Nous sommes ravis de participer au Sommet HOP du CQCD et de montrer comment nos solutions peuvent transformer l’expérience en magasin, » déclare Grégory Payotte, Président chez Watts Up Recharges Inc. « Notre objectif est de démontrer comment des solutions innovantes peuvent améliorer le service client tout en offrant des avantages significatifs aux détaillants. »

Pour découvrir davantage sur Watts Up Recharges Inc et nos solutions de recharge, veuillez visiter Recharges.ca.

À propos de Watts Up Recharges :

Watts Up Recharges est un leader dans le domaine des solutions de recharge portables, offrant des stations de location de batteries qui répondent aux besoins des consommateurs modernes. Avec un accent sur l'innovation et la satisfaction client, nous visons à améliorer l’expérience en magasin tout en apportant une valeur ajoutée significative aux établissements.

Station de location de batteries de recharge pour cellulaire

