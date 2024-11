TRIVIUMのフロントマン、マシュー・キイチ・ヒーフィーがブロードストリート インファマス ウイスキーと提携

ブロードストリート・インファマス・ウイスキー、ヘビーメタルバンド「トリヴィアム」のフロントマン、マシュー・キイチ・ヒーフィーとのパートナーシップを発表

「ブロードストリート・インファマス、彼らの素晴らしいチーム、そして私がこれから踏み出そうとしている素晴らしい旅が楽しみです。」” — マシュー・キイチ・ヒーフィー

GREENSBORO, GA, UNITED STATES, November 17, 2024 / EINPresswire.com / -- プラチナ・セールスを記録し、数々の賞を受賞し、グラミー賞にもノミネートされたバンド、 トリヴィアムの フロントマン、 マシュー・キイチ・ヒーフィー が、クラフト蒸留所である インファマスウイスキー社(DSP-GA-20139)の ブロードストリート・インファマス ラインのパートナーおよびブランド・アンバサダーとして提携する。蒸留所は、ジョージア州グリーン郡の美しいオコニー湖の歴史的なダウンタウン地区にあり、グリーンズボロのイースト・ブロード・ストリート208番地にある。ヒーフィーは、ブロードストリート・インファマスの知名度をウイスキー・ブランドにとってほとんど未開拓の市場に拡大し、近々リリースされるシグネチャー・バーボン・ウイスキーのプロモーションを行うため、インファマス・ウイスキー社と複数年契約を結んだと、同社が月曜日に発表した。パートナーとして、またバーボンの目利きとして、日系アメリカ人ミュージシャンはブロードストリート・インファマスの製品開発において試飲し、フィードバックを提供する。「ブロードストリート・インファマスの情熱と誇りは、彼らのクラフト、上質なバーボン・スピリッツの中で、味わうことができ、見ることができ、香りを嗅ぐことができ、そして最も重要なことは、楽しむことができるということです。ロレンゼから、彼とブロードストリートがその素晴らしい製品群に注いでいる心と魂について学ぶことは、私が人生で好きなものに見るのと同じ献身を私に見せてくれる。ブロードストリート・インファマス、彼らの素晴らしいチーム、そして私がこれから踏み出そうとしている素晴らしい旅が楽しみです」とヒーフィーは語った。将来、ブロードストリート・インファマスは、ヒーフィーと彼の音楽、そして上質なバーボンへの感謝を称える特別なコレクションをリリースする予定だ。クリエイティブなコラボレーションの一環として、ヒーフィーはインファマスのチームと協力し、初めてセレクトしたバーボンをキュレートする。「ブロードストリート・インファマスは、常に象徴的な瞬間や人物を祝福し、境界を押し広げ、自らの物語を綴る先駆者たちと手を組み続けます。マット・ヒーフィーは才能あるミュージシャンであるだけでなく、10年以上にわたってロックとヘビーメタルの音楽ジャンルに多大な影響を与えてきた尊敬すべき人物でもある。インフェイマス・ウイスキーのクリエイティブ担当副社長、ショーン・ロバーツは、「彼は、私たちのブランドを代表する人物です。「マットは偉大な男であり、卓越したパフォーマーです。彼と力を合わせ、ブロードストリート・インファマスを世界的なステージに、そしてこれまでウイスキー・ブランドがほとんど無視してきた市場にもたらすことができることを誇りに思います。今日、私たちはプロヒビション・プルーフ・バーボン・ウイスキーのグラスを掲げ、私たちの新しいパートナー、マシュー・キイチ・ヒーフィーに乾杯します」と、インファマスウイスキーのCEO、ロレンゼ・トレモンティは語った。ブロードストリート・インファマスについてジョージア州グリーンズボロに位置するブロードストリート・インファマスは、ジョージアの輝きのルーツとケンタッキーの蒸留の伝統を融合させたスピリッツ・ブランドである。マスター・ディスティラー兼CEOのロレンゼ・トレモンティによって造られるブロードストリート・インファマスは、既成概念に挑戦し、味の境界を再定義する。ブロードストリート・インファマスは、卓越したクラフトマンシップに揺るぎないこだわりを持ち、ウイスキー愛好家に非凡なものを受け入れ、悪名高く生きることを勧めます。ブロードストリート・インファマスは、インファマス・ウイスキー社(DSP-GA-20139)のスピリッツ製品のブランド名である。詳細: www.broadstreetinfamous.com マシュー・キイチ・ヒーフィーについてマシュー・キイチ・ヒーフィは日系アメリカ人のミュージシャンで、プラチナ・セールスを記録したヘヴィ・メタル・バンド、トリヴィアムのギタリスト兼リード・ヴォーカリストとして知られている。2017年、ヒーフィはアルティメット・ギター・リスト「現代の偉大なフロントマン・トップ25」の6位に選ばれた。グラミー賞と第61回グラミー賞の最優秀メタル・パフォーマンス賞にノミネートされ、メタル・ハマー・ゴールデン・ゴッズ賞を受賞し、ワールド・ミュージック・アワードにも複数ノミネートされているヒーフィーの音楽は、EA Sports UFC、God of War III、Rock Band、WWE Smackdown vs. Rawなどのビデオゲームにも登場している。詳細はこちら: https://www.twitch.tv/matthewkheafy and https://www.trivium.org/ ジョージア州グリーンズボロについて1786年に設立されたグリーンズボロは郡庁所在地であり、オコニー湖の故郷である。南部の歴史と伝統が色濃く残り、エレガントなアンテベラム様式の家や教会が多い。グリーンズボロの「収監所」はジョージア州で最も古い流刑施設の1つです。ダウンタウンの歴史的な建物は、アンティーク、衣類、ギフト、宝石などの魅力的な商品でいっぱいです。アトランタ(Atlanta)、オーガスタ(Augusta)、アテネ(Athens)から約1時間の場所にあるグリーンズボロ(Greensboro)は、人気の観光地です。詳細: https://www.greensboroga.gov/

