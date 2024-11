Monsha'at: 23 acuerdos por valor de más de 580 millones de riales saudíes firmados en el tercer día de Biban 2024

RIAD, Arabia Saudí, Nov. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En la tercera jornada de Biban24, organizada por la Small and Medium Enterprises General Authority (Monsha'at) bajo el lema «A Global Destination for Opportunities», se han firmado más de 23 acuerdos y lanzado varios proyectos por valor de más de 580 millones de riales saudíes (SAR). Biban 2024, que se celebra en el Riyadh Front Exhibition & Conference Center, tiene como objetivo impulsar el crecimiento y el desarrollo del ecosistema empresarial saudí, promoviendo la colaboración entre empresarios locales e internacionales.

Destacando su compromiso con el fomento del espíritu empresarial en el sector turístico saudí, el Tourism Development Fund (TDF) ha anunciado en Biban24 la firma de varios acuerdos históricos con una serie de instituciones financieras como el Banco Nacional Árabe, Raedah Finance, Tawkeel Finance, Murabaha Marena, Al Jabr Finance, Taseer Arabia y Manafea Finance.

En consonancia con Vision 2030, estos acuerdos están totalmente orientados a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas del sector turístico, así como a respaldar proyectos que contribuyan al desarrollo del turismo local.

Reafirmando su compromiso de impulsar el futuro del sector de las pymes del Reino, Monsha'at ha firmado también un acuerdo estratégico con Microsoft Arabia Saudí para dotar a los emprendedores de las herramientas necesarias para desarrollar su potencial, al proporcionarles un mayor acceso a una orientación técnica y tecnológica vital, así como a servicios en la nube a través de la plataforma Founder Hub.

En el acto, Microsoft Arabia Saudí anunció también un concurso de emprendedores para apoyar al sector empresarial e impulsar el crecimiento de las pymes.

Además, en la tercera jornada de Biban 2024, Monsha'at se asoció con Oracle para mejorar los programas de incubadoras y aceleradoras tanto dentro como fuera del Reino de Arabia Saudí. La asociación se servirá de los recursos de Monsha'at y Oracle para ofrecer servicios en la nube, herramientas de análisis de datos y soluciones de IA para apoyar a las «start-ups» y las pymes.

Esto incluyó el anuncio de la asociación de Monsha'at con Zoom para ofrecer soluciones de reuniones virtuales completas con descuento. Asimismo, Google anunció oficialmente un acuerdo estratégico con Monsha'at para lanzar la Digital Marketing Enablement Initiative.

Las rondas finales de la Entrepreneurship World Cup también se aceleraron, con la participación de más de 100 finalistas en las finales de la competición anual de lanzamiento de «start-ups».

https://bibanglobal.sa/

Contacto:

Tarek Chahine

tchahine@webershandwick.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.