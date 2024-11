Aduro Clean Technologies gibt Abschluss des Uplistings in Höhe von 4 Mio. USD an der Nasdaq bekannt

LONDON, Ontario, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute den Abschluss seines garantierten öffentlichen Zeichnungsangebots in den USA (das „Angebot“) bekanntgegeben, im Rahmen dessen 941.177 Stammaktien zu einem Emissionspreis von 4,25 USD pro Stammaktie angeboten werden. Die Stammaktien werden seit dem 7. November 2024 am Nasdaq Capital Market unter dem Tickersymbol „ADUR“ gehandelt.

Das Unternehmen erhielt im Rahmen des Angebots einen Bruttoerlös von ca. 4,00 Mio. USD vor Abzug der Zeichnungsabschläge und anderer damit verbundener Kosten. Darüber hinaus hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine 45-tägige Option eingeräumt, bis zu 141.176 zusätzliche Stammaktien, d. h. 15 % der im Rahmen des Angebots verkauften Stammaktien, zum Preis des öffentlichen Angebots abzüglich der Konsortialabschläge zu erwerben.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für laufende Forschungs- und Entwicklungskosten sowie für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau der „Next Generation Process“-Anlage verwendet.

Craft Capital Management LLC fungierte als Vertreter der Konsortialbanken, während EF Hutton LLC als Mitzeichner für das Angebot fungierte.

Die Stammaktien des oben erwähnten Angebots wurden nicht an Personen mit Wohnsitz in Kanada oder an Personen in Kanada angeboten.

Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 in Bezug auf das Angebot wurde in seiner geänderten Fassung bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht (Aktennummer: 333-280955) und von der SEC am 29. Oktober 2024 für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgte ausschließlich mittels eines Prospekts, der Teil der Registrierungserklärung war. Exemplare des Prospekts für das Angebot sind erhältlich bei EF Hutton, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, USA, per E-Mail unter syndicate@efhutton.com oder telefonisch unter (212) 970-5150. Darüber hinaus können Kopien des Prospekts für das Angebot über die Website der SEC unter www.sec.gov bezogen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar, noch dürfen solche Wertpapiere in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von der Registrierung vorliegt, noch darf ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den aktuellen Erwartungen des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, Verweise auf die voraussichtliche Verwendung der Nettoerlöse aus dem Angebot durch das Unternehmen. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die zu einer Abweichung von den tatsächlichen Ergebnissen führen könnten, gehören unter anderem Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit Faktoren, die zu Änderungen bei der erwarteten Verwendung der Erlöse durch das Unternehmen führen. Diese und andere Risiken und Ungewissheiten werden im Abschnitt „Risikofaktoren“ in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-1 im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot (SEC-Aktennr. 333-280955) ausführlicher beschrieben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas, erforderlich.

