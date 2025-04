Snail, Inc. 独立品牌 Wandering Wizards 获 Whispers of West Grove 发行权

公司独立恐怖游戏系列持续实现战略扩张

卡尔弗城,加利福尼亚州, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球领先的互动数字娱乐领域独立开发和发行商,Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL,以下简称“Snail Games”或“公司”) 正式宣布,其旗下独立游戏发行部门 Wandering Wizard 已获得 Whispers of West Grove 的发行权,这是一款由 NVNT 工作室开发且即将推出的心理惊悚类恐游。 该游戏将在 Steam 发布,扩大了 Wandering Wizard 不断扩展的独立恐怖内容组合,同时进一步丰富了公司的收入来源。

这一战略性收购体现了公司在旗舰游戏 ARK 沙盒生存内容之外,继续致力于高增长游戏市场的承诺。 公司认为,心理恐怖类型尤其表现出惊人的市场适应力和消费者参与度。 根据行业分析师1预测,受叙事驱动型和情感沉浸式游戏体验日益流行的影响,预计从 2024 年到 2030 年,沉浸式恐怖游戏市场的复合年增长率 (CAGR) 将超过 13%。 公司相信,此次战略性收购将为 Snail 发行战略增添动力,在过去的一年里,公司通过其独立部门 Wandering Wizard 的不断扩大,实现了显著增长。

Whispers of West Grove 邀请玩家进入 West Grove 精神病院腐朽的走廊,在那里他们必须克服恐惧,与怪物搏斗,并拼凑破碎的心灵。 这款游戏将环境叙事与恐怖生存相结合,讲述了一名病人为逃离 Kade 博士的魔掌而孤注一掷的故事,其在游戏中遇到了令人不安的幻觉、令人费解的谜题,以及允许玩家重塑周围世界的革命性游戏机制。

主要游戏特点包括:

震撼心灵的战斗,挑战玩家生存本能

创新解谜设计,与叙事节奏深度融合

充满隐藏物品和传说故事的神秘场景

随意改变游戏世界的现实扭曲机制

原创且富有变化的配乐,在令人毛骨悚然的氛围和强烈的恐惧情绪之间来回切换



关于 Whispers of West Grove 的发布时间等更多详情将在未来几个月内公布。

点击此处在 Steam 上将 Whispers of West Grove 加入心愿单:https://store.steampowered.com/app/2228840/Whispers_of_West_Grove/

Whispers of West Grove 媒体资料包

创作者如有意合作,请联系:creatordirect@noiz.gg

如需了解有关媒体咨询、采访请求等其他详细信息,请联系:press@snailgamesusa.com

1来源:https://www.statsndata.org/report/infor-crm-consulting-service-market-352010

关于Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球领先的独立游戏开发商和发行商,为全球消费者提供数字互动娱乐产品,该公司拥有一系列质量过硬的优质游戏产品,可在主机、PC 以及移动设备等平台上游玩。 如需了解更多信息,请访问:https://snail.com/。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过诸如“预计”、“相信”、“可能”、“期望”、“应该”、“计划”、“打算”、“可能”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜在”等前瞻性词语或上述词语的反义词或其他类似表述来识别。 前瞻性陈述在本新闻稿中多次出现,包括但不限于有关战略收购的声明,反映了公司对其旗舰游戏 ARK 沙盒生存内容以外的潜在高增长游戏市场类型的持续承诺,如心理恐怖类型,以及有关此次收购将为 Snail 发行战略增添动力的说法,在过去的一年里,该公司通过其独立游戏部门 Wandering Wizard 的扩张取得了显著增长。 您应仔细考虑公司于 2025 年 3 月 26 日向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告中“风险因素”部分所述风险和不确定性,以及公司不时向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表格报告等其他文件。 公司不承担且无义务公开发布对前瞻性陈述的任何更新或修改,以反映其预期的任何更改或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

投资者联系人:

John Yi 与 Steven Shinmachi

Gateway Group, Inc.

949-574-3860

SNAL@gateway-grp.com

