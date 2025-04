Snail, Inc. 旗下獨立遊戲商 Wandering Wizards 獲《Whispers of West Grove》出版權

該公司的獨立恐怖遊戲系列持續進行策略性擴展

卡爾弗城,加州, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的互動數碼娛樂獨立開發商和發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: Snal) (「Snail Games」或「公司」),正式宣布其獨立發行商 Wandering Wizard 已獲由 NVNT Studios 開發、即將推出的心理恐怖遊戲《Whispers of West Grove》的出版權。 該遊戲將在 Steam 上發行,擴展了 Wandering Wizard 不斷發展的獨立恐怖遊戲系列,使公司的收入來源更加多元化。

此項策略性收購反映公司對於高增長遊戲市場類型的持續承諾,並進一步拓展公司業務,超越了旗艦產品《ARK》沙盒生存遊戲。 該公司認為,特別是心理恐怖類型的遊戲,展示了卓越的持久性和消費者參與度。 根據行業分析師的預測1,隨著以敘事為主導和情感沉浸式遊戲體驗越來越受歡迎,預計在 2024 年至 2030 年間沉浸式恐怖遊戲市場會有超過 13% 的年均增長率(CAGR)。 公司認為,此次收購將為 Snail 的發行策略增添動力,該策略在過去一年中通過其獨立發行商 Wandering Wizard 的擴展計劃實現了顯著增長。

《Whispers of West Grove》帶領玩家進入 West Grove Asylum 頹垣敗瓦的走廊,玩家要克服恐懼、與怪物搏鬥,並重整破碎心靈。 這款遊戲將環境敘事與生存恐怖遊戲結合起來,故事圍繞一名患者在絕望中試圖逃脫邪惡醫生 Dr. Kade 的掌控,其間遇到令人不安的幻象、撲朔迷離的謎題等;革命性的遊戲機制,允許玩家重塑故事的內容。

主要遊戲特點包括:

直觀的戰鬥畫面,挑戰玩家磨練生存本能

創新的謎題設計,與敘事節奏深度融合

氣氛引人入勝的環境,隱藏著物品和背景故事

扭曲現實的機制,可以隨意改變遊戲故事

獨特的動態配樂,在陰森氛圍與恐懼氣息之間穿插。



有關《Whispers of West Grove》發佈時間的更多詳情,將在未來幾個月內公布。

在 Steam 上了解《Whispers of West Grove》:https://store.steampowered.com/app/2228840/Whispers_of_West_Grove/

《Whispers of West Grove》新聞資料包

創作者如有興趣合作,請聯絡 creatordirect@noiz.gg。

傳媒查詢、訪談請求或其他詳細資訊,請聯絡:press@snailgamesusa.com

1來源:https://www.statsndata.org/report/infor-crm-consulting-service-market-352010

關於 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球領先的獨立開發商和發行商,為世界各地的消費者提供互動數碼娛樂,擁有一流的優質遊戲系列產品,設計可在各種平台上使用,包括遊戲機、PC 和流動裝置。 如欲了解更多資訊,請瀏覽 https://snail.com/。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含前瞻性陳述。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以透過使用前瞻性詞語來識別,例如「預期」、「相信」、「可以」、「預期」、「應該」、「計劃」、「打算」、「可能」、「預測」、「繼續」、「估計」和「潛力」,或這些術語的否定形式或其他類似表達。 本新聞稿的多個地方出現前瞻性陳述,包括但不限於有關戰略收購的聲明,該收購反映了公司對於潛在高增長的遊戲市場類型的持續承諾超越其旗艦的《ARK》沙盒生存遊戲,例如心理恐怖類型,以及這一收購為 Snail 的發行策略增添動力的觀念。該策略在過去一年中通過其獨立發行商《Wandering Wizard》的擴展計劃實現了顯著增長。 您應仔細考慮公司在截至 2024 年 12 月 31 日財政年度 10-K 表格的年報中「風險因素」部分所描述的風險和不確定性。該報告於 2025 年 3 月 26 日向 SEC 提交,還包括公司不時向 SEC 提交的其他文件,例如公司的 10-Q 表格。 公司不承擔或接受任何公開發布前瞻性陳述的更新或修訂的義務,以反映其預期的任何變化或任何此類聲陳述所基於的事件、條件或情況的變化。

投資者聯絡人:

John Yi 和 Steven Shinmachi

Gateway Group, Inc.

949-574-3860

SNAL@gateway-grp.com

