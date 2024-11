Promoção de Black Friday da BLUETTI: Energize Sua Vida com Soluções Inovadoras de Energia

SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRAZIL, November 8, 2024 / EINPresswire.com / -- Promoção de Black Friday da BLUETTI : Energize Sua Vida com Soluções Inovadoras de EnergiaCom a Black Friday 2024 se aproximando, não há momento melhor para investir em soluções de energia confiáveis e sustentáveis. De 8 de novembro a 2 de dezembro, a BLUETTI está oferecendo ofertas incríveis em algumas de suas estações de energia portáteis mais populares, dando a você a chance de garantir armazenamento de energia de alta qualidade para backup doméstico, aventuras ao ar livre e preparação para emergências.BLUETTI AC180 - Potência CompactaRecém-lançado, o BLUETTI AC180 é perfeito para proprietários de residências, entusiastas ao ar livre, anfitriões de festas no jardim e qualquer pessoa em busca de energia sustentável fora da rede elétrica. Com 1800 watts de potência e 9 portas de carregamento, incluindo duas tomadas CA, quatro portas USB-A, uma porta USB-C, uma saída para carro e até um painel de carregamento sem fio, você pode alimentar seus laptops, celulares, refrigeradores, luzes, drones e muito mais durante quedas de energia ou em acampamentos.Ele pode ser recarregado com os painéis solares da BLUETTI em poucas horas, mas também pode ser recarregado via tomada doméstica, atingindo 80% da capacidade em cerca de 45 minutos. E, como pesa apenas 16,4 kg, ainda é fácil de transportar — você pode carregá-lo para qualquer lugar com facilidade.BLUETTI AC200MAX: A Escolha Popular para Usuários Exigentes de EnergiaPara aqueles que precisam de maior capacidade, o AC200MAX é uma estação de energia portátil com uma bateria de 2048Wh e um inversor de 2200W, ideal para dispositivos de alta potência como micro-ondas e cafeteiras. Este modelo popular possui 15 saídas, permitindo alimentar praticamente qualquer aparelho que você precisar, incluindo quatro tomadas padrão, dois painéis de carregamento sem fio, várias portas USB e saídas CC – perfeito para backup doméstico, vida fora da rede elétrica ou viagens de RV.O que realmente diferencia o AC200MAX é sua expansibilidade. Você pode conectar pacotes de baterias adicionais para aumentar a capacidade, fornecendo energia extra durante quedas de energia ou longas aventuras fora da rede elétrica.BLUETTI EB70S: Energia Portátil para Todas as OcasiõesO EB70S tem o tamanho de uma caixa de almoço dupla e pesa pouco mais de 9 quilos, o que o torna ideal para campistas, eventos ao ar livre e preparação para emergências. Com 800W de saída e capacidade de 716Wh, o EB70S alimenta uma variedade de dispositivos, desde telefones e drones até panelas elétricas e geladeiras. Você pode usá-lo para alimentar uma TV de 70W por 8,3 horas, um projetor de 220W por 2,5 horas ou um ventilador de 60W por 9,7 horas. Seja para encontros familiares, viagens de camping ou backup de emergência, o EB70S estará à altura do desafio.BLUETTI EB3A e AC2A: Estações Solares Acessíveis para CampingSe você está procurando estações de energia portáteis de entrada acessíveis que não comprometem a qualidade, considere o AC2A e o EB3A. O AC2A pesa apenas 3,6 kg e é uma fonte de energia prática para dispositivos pequenos abaixo de 300W, como laptops, ventiladores, geladeiras de carro, luzes LED e rádios. Com uma bateria de 204Wh, ele pode carregar um drone de 40Wh até 4 vezes. No geral, o AC2A é um companheiro de energia confiável para campistas, viajantes, fotógrafos ou qualquer pessoa que precise de energia portátil.O EB3A de 600W é compacto, mas eficiente. Com 4,6 kg, é uma unidade leve para levar em viagens de camping e outras excursões móveis. Ele possui uma capacidade de 268Wh que pode manter um ventilador de 20W funcionando por até 60,8 horas ou carregar um celular de 15Wh até 15 vezes. Com um display intuitivo e conexão com o aplicativo, você pode gerenciar o uso de energia com facilidade.Aproveite ao Máximo a Promoção da Black Friday da BLUETTINesta Black Friday, a BLUETTI está oferecendo promoções incríveis que você não vai querer perder.· Presente Surpreendente para Novos Inscritos: De 8 de novembro a 2 de dezembro, cadastre-se como um novo membro no site oficial da BLUETTI. Um novo membro será sorteado aleatoriamente todos os dias para ganhar presente exclusivo com frete grátis!· Presentes de Estilo de Vida Baseados em Compras: Compradores com compras qualificadas acima de valores específicos poderão aproveitar presentes exclusivos de estilo de vida, como bonés, camisetas, moletom e Kit de talheres outdoor.· Ganhe até 5X BLUETTI Bucks: Ganhe 2X BLUETTI Bucks de 8 a 14 de novembro, 3X BLUETTI Bucks de 15 a 27 de novembro e 5X BLUETTI Bucks de 28 de novembro a 2 de dezembro. Resgate esses Bucks por presentes ou compras futuras.Você também encontrará ótimas ofertas de estações de energia portáteis BLUETTI na Amazon, Mercado Livre e MAGULU durante o período de promoção, dando a você mais maneiras de garantir soluções de energia confiáveis.As estações de energia portáteis da BLUETTI são perfeitas para backup em casa, emergências, acampamentos e uso em motorhome, mantendo você alimentado sempre que precisar. Não perca essas ofertas incríveis da Black Friday em geradores solares portáteis BLUETTI.Sobre a BLUETTIComo pioneira em tecnologia de energia limpa, a BLUETTI está comprometida com um futuro sustentável, fornecendo soluções acessíveis de armazenamento de energia verde tanto para uso interno quanto externo. Por meio de iniciativas como o programa LAAF (Lighting An African Family), a BLUETTI é dedicada a levar energia para 1 milhão de famílias africanas em áreas fora da rede elétrica. Com um forte foco em inovação e nas necessidades dos clientes, a BLUETTI se estabeleceu como líder confiável da indústria em mais de 110 países e regiões.

