Trully by Único presenta el primer Buró de Fraude Digital en el STP Summit 2024

Fernando Paulin, CEO, Trully by Único

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, November 8, 2024 / EINPresswire.com / -- En un contexto donde el fraude de identidad impacta al 79% de las empresas crediticias en México, Trully by Único, líder en soluciones avanzadas de detección de fraude de suplantación, ha lanzado oficialmente el primer Buró de Fraude Digital en el STP Summit 2024. Durante la conferencia titulada "El nuevo horizonte de la lucha contra el fraude: Burós Digitales Biométricos", el CEO y Cofundador de Trully by Único, Fernando Paulin, presentó esta innovadora herramienta, diseñada para transformar la forma en que las empresas mexicanas enfrentan el fraude a través de la biometría facial y otras señales de riesgo avanzadas.El evento, realizado en Expo Jardín Santa Fe, reunió a más de 300 empresas y 500 líderes de 18 sectores, incluyendo fintech, seguros, bienes raíces y entretenimiento digital, quienes buscan estar a la vanguardia en pagos digitales, inteligencia artificial y modelos de negocio emergentes. Durante su intervención, Paulin destacó la sofisticación de los fraudes actuales, donde algunos estafadores logran manejar hasta 151 identidades distintas, empleando técnicas avanzadas como deepfakes y comprando identidades en redes sociales.Una nueva era en la detección del fraude de identidadEl Buró de Fraude Digital de Trully by Único permite a las empresas identificar en tiempo real a defraudadores gracias a la biometría facial, ofreciendo una precisión sin precedentes en la verificación de identidad. En Brasil, donde esta tecnología ha sido probada, ha logrado reducir el fraude en un 99.6% y prevenir pérdidas que superan los 14 mil millones de dólares. Además, en México, esta tecnología ya ha permitido a las empresas ahorrar hasta 5.4 millones de dólares al implementar estrategias de prevención de fraude, y detectar al 76% de los defraudadores en el mercado."El fraude de identidad es una amenaza creciente que exige soluciones más sofisticadas", comentó Paulin. “Nuestro compromiso es proporcionar a las empresas mexicanas un sistema de protección avanzado que pueda reducir el riesgo financiero y, eventualmente, disminuir los costos del crédito, beneficiando a consumidores y empresas por igual”.El impacto del fraude en el costo del créditoEl fraude no solo afecta la integridad de las instituciones financieras, sino que también eleva las tasas de interés, una carga que termina afectando al consumidor. Según un estudio del Instituto Belisario Domínguez, se cometen en México aproximadamente 15 mil fraudes diarios, lo que incrementa los costos de financiamiento para las instituciones y, por consiguiente, para los usuarios finales. Al mitigar el fraude, el Buró de Fraude Digital ayuda a crear un ecosistema financiero más accesible y seguro para todos.Avances tecnológicos que impulsan la seguridad financieraTrully by Único ha implementado inteligencia artificial y técnicas de criptografía en su Buró de Fraude Digital, lo que permite una detección temprana y eficaz del fraude a través de la comparación visual de fotografías, una técnica donde los defraudadores tienen limitaciones significativas. Con esta tecnología, la compañía refuerza la capacidad de las empresas para enfrentar el fraude organizado, como las "granjas de dispositivos", donde estafadores utilizan repetidamente la misma identidad para obtener múltiples créditos en diferentes ubicaciones.Hacia una colaboración en el ecosistema financieroLa plataforma de Trully by Único reúne a más de 10 millones de identidades digitales y cuenta ya con la colaboración de 17 empresas. Al unir fuerzas, estas instituciones crean una “inmunidad de rebaño” en la prevención del fraude.La plataforma de Trully by Único ya reúne a más de 30 empresas del mercado mexicano y cuenta con millones de identidades digitales. Para construir un ecosistema de fintech y banca más resiliente, seguro e inclusivo, es fundamental fomentar la colaboración entre las instituciones financieras. Hoy en día, los defraudadores colaboran entre sí, utilizando "fraude como servicio" y desarrollando tecnología de forma descentralizada y global. Sin una alianza sólida entre las empresas, el ecosistema siempre estará un paso atrás. La colaboración es la clave no solo para prevenir el fraude, sino también para ampliar el acceso a servicios financieros de manera segura y sostenible.Acerca de Trully by ÚnicoTrully by Unico es una empresa líder en la detección de fraude de suplantación. Posee el primer Buró de Fraude Digital en México, con capacidad para detectar al 76% de los defraudadores del mercado. Mediante el uso de biometría facial y otras señales de riesgo, protege a sus clientes frente al fraude más especializado. En 2024, la compañía fue adquirida por el unicornio brasileño Unico, un referente en soluciones de seguridad basadas en biometría facial, con presencia en 24 países.Contacto de Prensa:

