Biocarburants avancés Canada annonce un changement au niveau de sa direction et l’arrivée de nouveaux cadres

VANCOUVER, CANADA, November 8, 2024 / EINPresswire.com / -- Le conseil d’administration de Biocarburants avancés Canada a annoncé des changements au sein de la direction et du personnel de l’association lors de son assemblée générale annuelle du 22 octobre.Le conseil d’administration de l’association a nommé Fred Ghatala au poste de président à compter du 1er janvier 2025. Depuis la création de l’association, Fred a occupé les fonctions de directeur du carbone et de la durabilité et de secrétaire du conseil d’administration. Fred a passé vingt ans à travailler dans le domaine des biocarburants au Canada, tant sur le plan politique qu’industriel. Il apporte à son poste une vaste expérience en matière de conformité réglementaire, de modélisation de l’ACV des combustibles, d’élaboration de normes internationales de développement durable et de systèmes de tarification du carbone.Colleen Lamothe a été nommée vice-présidente de Biocarburants avancés Canada. Elle sera à la tête des initiatives de recherche et de politique visant à accroître la production et l’utilisation des biocarburants à l’échelle nationale. Dans le cadre de ce rôle, elle dirigera les partenariats de travail de Biocarburants avancés Canada avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu’avec les principales parties prenantes. Auparavant, Colleen a été conseillère principale en matière de politiques auprès du premier ministre du Canada et du ministre du Développement social.Le président actuel, Ian Thomson, occupera le poste de président sortant jusqu’en 2025 et travaillera sur les principales perspectives fédérales et provinciales. Doug Hooper passera du poste de directeur de la politique et de la réglementation à celui de directeur des affaires mondiales afin de saisir les possibilités de normalisation des carburants propres au sein du G7/G20 jusqu’en 2025.En octobre, Aya Ibrahim a été promue gestionnaire de recherche et Farrah Shawky gestionnaire de la communication et des opérations.Biocarburants avancés Canada a publié la déclaration suivante du président du conseil d’administration, Kent Engelbrecht :« Depuis les débuts de l’association en 2005, notre croissance année après année confirme que nous apportons une valeur ajoutée aux entreprises de nos membres et que nous contribuons à ce que les Canadiens adoptent des carburants fonctionnels, rentables et à faible teneur en carbone. Le conseil d’administration de Biocarburants avancés Canada salue le leadership dont Doug et Ian ont fait preuve pendant deux décennies. Pour ce qui est de l’avenir, l’association se trouve entre de très bonnes mains d’experts dans le cadre de la transition vers la direction de Fred, et son impact politique sera amplifié grâce à l’expérience de Colleen. »Biocarburants avancés Canada est la voix nationale des producteurs, distributeurs et concepteurs des technologies des biocarburants avancés et des carburants synthétiques renouvelables. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.advancedbiofuels.ca

