FlackTek stellt neuen europäischen Hauptsitz in Münster vor

GERMANY, November 11, 2024 / EINPresswire.com / -- FlackTek , ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der klingenlosen zentrifugalen Materialverarbeitung, gibt stolz die offizielle Eröffnung seines europäischen Hauptsitzes in Münster bekannt. Diese neue Einrichtung bekräftigt nicht nur das Engagement von FlackTek für eine innovative Materialverarbeitung in ganz Europa, sondern feiert auch die Ursprünge der Technologie auf dem Kontinent.Zur feierlichen Eröffnung kamen über 50 hochrangige Gäste aus mehr als acht Ländern, darunter strategische Partner, geschätzte Kunden und Universitätsstudenten. Die Teilnehmer erlebten eine feierliche Zeremonie mit Banddurchschneiden, besichtigten die hochmoderne Anlage und nahmen an Live-Maschinenvorführungen teil, die das Engagement von FlackTek für die Pionierarbeit in der fortschrittlichen Materialverarbeitung unter Beweis stellten. Der neue Hauptsitz in Münster ermöglicht es FlackTek, den europäischen Markt mit schnellerem, lokalem Support und versandfertigen Maschinen zu bedienen, und bietet eine kollaborative Umgebung, um den Fortschritt der Branche voranzutreiben.„Bei unserer Expansion nach Europa geht es um mehr als nur um räumliche Nähe; es geht darum, unseren Kunden direkten Zugang zu Technologie und Fachwissen zu ermöglichen“, so Matthew Gross, CEO von FlackTek. “Die Einrichtung in Münster ist als Innovationszentrum konzipiert, in dem Kunden unsere Experten konsultieren, praktische Erfahrungen sammeln und auf neue Weise zusammenarbeiten können, um ihre Ziele in der Materialverarbeitung zu erreichen.“Durch das Angebot von Vor-Ort-Beratungen, Fachworkshops und Live-Demonstrationen wird die Zentrale in Münster der stetig wachsenden Nachfrage nach den hocheffizienten, präzisionsgefertigten Verarbeitungslösungen von FlackTek gerecht, die sowohl für die Forschung als auch für die Großserienproduktion geeignet sind. Dieser strategische Schritt bringt die Mission von FlackTek mit dem wachsenden Bedarf Europas an fortschrittlicher Materialverarbeitungstechnologie in Einklang, die mit einem beispiellosen Maß an Unterstützung bereitgestellt wird.Mit der Errichtung dieser neuen Einrichtung auf demselben Kontinent, auf dem die Grundlagen der dualen asymmetrischen zentrifugalen Materialverarbeitung erstmals gelegt wurden, macht sich FlackTek den Innovationsgeist zu eigen und verschiebt die Grenzen des heute in Forschung und Fertigung Möglichen.Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Besuchstermins wenden Sie sich bitte an Michelle.Jun@FlackTek.com, or visit flacktek.com/eu/ Über FlackTek™FlackTek ist der führende Anbieter von Lösungen für die industrielle Materialverarbeitung mit innovativer Technologie und außergewöhnlichem Kundensupport. Unsere zuverlässigen und effizienten Lösungen sind auf die unterschiedlichen Anforderungen der Industrie zugeschnitten und bewältigen komplexe Fertigungsherausforderungen in über 40 Märkten. Diese Maschinen können Chargen von weniger als einem Gramm bis zu Hunderten von Kilogramm pro Charge verarbeiten.###

