Pemanfaatan Milbros UV Graphs meningkatkan keselamatan kerja saat pembersihan tangki bahan kimia dan mempersingkat waktu gilir kapal

Solusi digital dapat membatasi waktu di pelabuhan dan memaksimalkan penghematan biaya

BOSTON dan LONDON, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Milbros, solusi Veson Nautical dan basis data produk curah cair yang paling andal dan ekstensif di industri ini, telah meluncurkan Milbros UV Graphs, produk yang bertujuan untuk merevolusi praktik pembersihan tangki tradisional di seluruh armada di seluruh dunia.

Milbros UV Graphs telah dikembangkan untuk difungsikan dengan spektrofotometer, mesin yang kini dipasang di kapal yang menerima sampel residu, atau air cucian dari tangki. Mesin ini mengukur serapan cahaya pada panjang gelombang yang berbeda, termasuk rentang gelombang ultraviolet (UV).

Data yang dilengkapi dengan grafik UV menunjukkan seberapa banyak cahaya UV yang diserap pada panjang gelombang tertentu sehingga membantu Anda menemukan kontaminan yang tersisa di tangki. Saat ini, Milbros menawarkan setidaknya 250 dari grafik UV ini dengan jumlah yang diperkirakan akan terus bertambah.

Klien dapat mengunduh bagan kimia yang diperlukan dan menggunakan spektrofotometer bawaan untuk membuat grafik. Jika hasil pembacaan grafik di bawah 100 bagian per sejuta (ppm), artinya tangki bersih. Jika tidak, grafik akan menunjukkan berapa banyak kontaminan yang mungkin masih tersisa, sehingga memungkinkan tim kebersihan untuk menghitung secara akurat berapa banyak lagi pembersihan yang perlu dilakukan.

“Perusahaan pelayaran maritim sedang menghadapi bertambahnya tekanan untuk membatasi waktu mereka di pelabuhan dan memaksimalkan penghematan biaya,” ujar Kapten Caspar Lavall, Manajer Produk Utama di Milbros. “Milbros UV Graphs menawarkan kepada para penyewa, pemilik kapal, dan surveyor pendekatan yang lebih aman dan lebih efisien yang mempertahankan kepatuhan sekaligus meningkatkan pendapatan bersih mereka.”

Milbros UV Graph



Sumber: Milbros, Veson Nautical

Kapten Lavall menambahkan bahwa pembersihan kapal tanker bahan kimia merupakan komponen ketat dalam penanganan kargo yang aman, dan jika tidak dilakukan dengan benar, dapat menyebabkan bahaya keselamatan lingkungan, kerusakan kargo, keterlambatan, dan biaya lainnya yang tidak perlu.

Biaya-biaya ini dapat mencakup pembersihan ulang tangki yang masih terkontaminasi sekaligus pembersihan berlebihan pada tangki saat tidak diperlukan. UV Graphs dapat memastikan bahwa tidak ada skenario yang mungkin memengaruhi waktu gilir kapal ketika sedang berada di pelabuhan.

Penggunaan UV Graphs melengkapi metode pembersihan kapal tanker bahan kimia tradisional yang mengharuskan awak kapal untuk memasuki ruang terbatas guna mengambil sampel di berbagai bagian kapal sehingga membuat mereka terpapar berbagai bahan kimia yang berbahaya. Menggunakan UV Graph mengurangi jumlah awak yang masuk ke tangki dengan memungkinkan operator dan awak kapal untuk melakukan sebagian besar inspeksi dari jarak jauh.

UV Graphs juga dipercaya oleh banyak surveyor sebagai bukti valid untuk inspeksi kapal tanker dan mempercepat proses persetujuan dengan memungkinkan tim operasi untuk mengirim hasilnya melalui email.

“Sektor kapal tanker bahan kimia sedang menghadapi tantangan yang baru dan kompleks serta memanfaatkan alat digital yang tepat sesuai peruntukannya untuk mengelola risiko yang muncul saat mempersiapkan kapal untuk mengangkut kargo yang mudah menguap atau terbakar menjadi hal yang sangat penting,” pungkas Kapten Lavall. “Milbros UV Graphs merupakan solusi digital yang dapat membantu membangun keunggulan kompetitif di pasar.”

Catatan Editor

Milbros UV Graphs menyederhanakan pembersihan tangki kapal kimia dan menawarkan solusi yang lebih aman dan hemat biaya. Untuk mempelajari selengkapnya tentang cara membersihkan tangki kapal kargo dengan aman sekaligus meminimalkan kepadatan di pelabuhan dan menambah penghematan biaya, silakan klik di sini.



Tentang Veson Nautical

Veson Nautical memberdayakan industri maritim global untuk menangani kompleksitas yang semakin meningkat di semua aspek perdagangan. Regulasi multi-yurisdiksi, disrupsi geopolitik, dekarbonisasi, ancaman keamanan siber, dan masih banyak lagi memaksa para pelaku industri untuk menyesuaikan toleransi risiko mereka. Dengan menggabungkan data maritim tepercaya dengan alur kerja yang dibuat khusus untuk tujuan tertentu, Veson memberikan kepercayaan diri kepada klien dalam mengambil keputusan untuk mengelola risiko dan memaksimalkan keuntungan. Berbekal pengalaman dalam inovasi dan keahlian di semua kontrak terkait maritim, Veson melayani lebih dari 38.000 pengguna di 2.400 perusahaan di lebih dari 100 negara dan memiliki posisi unik untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang menguntungkan. Pelajari selengkapnya di www.veson.com.

Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi:

Tim Pers Veson Nautical



Kevin Baxter

kbaxter@veson.com

press@veson.com

Telp.: +44 (0)20 3397 0102

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/10620ed3-d997-44ea-b9f7-805cbc030af3

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.