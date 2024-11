専門家に向けたイベント満載の10月を終え、アブルッツォワインDOPとピアーヴェチーズDOPのイベントに消費者の皆様をご案内します

Masterclass Tokyo

11月30日まで、各店のシェフによって発案されたメニューを通して、DOP認証を受けた2つの製品が主役となります。加盟レストランに関してはwww.toptasteoriginal.euをご覧ください

ROME, ITALY, November 8, 2024 / EINPresswire.com / -- ローマ、2024年11月7日 - 100名におよぶ日本で最も権威がある食品専門家やフードジャーナリストの賛同を得た後、今回は消費者の皆様にアブルッツォワインDOPとピアーヴェチーズDOPをお試しいただきます。11月中、160店のレストランにてEUTOPレストランウィークを開催し、ワイン・チーズ愛好家の皆様をお迎えして本キャンペーン「EUTOP-ASIA: TOP Taste Original PDO, HIGH quality products from Europe(トップテイスト・オリジナル - ヨーロッパからの高品質な製品)」の主役となる製品をご賞味いただきます。すべての加盟レストランのリストやキャンペーンへの参加方法に関しては、本プロジェクトのウェブサイト https://www.toptasteoriginal.eu/restaurants-week/ このキャンペーン活動では、アブルッツォワイン(特にキャンペーンの対象となる5つの原産地呼称ワイン)と2つの熟成期間(メッツァーノおよびヴェッキオ・セレツィオーネ・オーロ)のピアーヴェチーズDOP を使って、各店のシェフによって発案された独自のレシピとペアリングが紹介されます。加盟レストランには、流行りのレストランからファインダイニング、そして伝統料理や多国籍料理の有名チェーン店などが含まれています。昨年度、13万3640人のお客様を迎え大成功に終わったこのイベントに、本年度も多くの期待が寄せられます。レストランウィークは、何よりも、消費者の皆様にヨーロッパの高品質な製品をお試しいただける唯一の機会として開催されます。レストランにお越しいただくお客様はEUTOPメニューをお選びいただけます。当キャンペーンや関連製品、最高品質のワインやチーズに関する豊富な資料もご用意し、この経験を通して味だけでなく製品に対する認識を高めることにも注力したいと考えます。特に、消費者の皆様にDOP認証を受けたヨーロッパ産の製品独自の価値をお伝えし、本物と偽物の区別の仕方、これらの食品の品質的な違いを説明したいと考えます。また消費者の皆様は、ピアーヴェチーズDOPをベースとしたレシピにアブルッツォワインをペアリングした最も美味しいメニューに投票していただき、各自の評価も行っていただけます。投票数が最も多いレストラン3店には、ピアーヴェチーズ・セレツィ・オーロ(6kg)が贈呈されます。一方、専門家やジャーナリストの皆様には、ワインのラインナップやピアーヴェチーズの多様な熟成期間について紹介する機会を設け、特に、これらの優れた特産品の特徴や技術的なデータ、生産工程における特色について知識を深めていただきました。10月は、大阪でのプレスイベントから始まり、東京での業界関係者(特にワイン関連)向けのマスタークラスやB2Bイベント、そして札幌で行われたもう一つのマスタークラスまでに至り、大変充実した一カ月となりました。総勢100名以上の業界トップのオピニオンリーダーに参加いただき、EUTOP-ASIAの主力製品を日本市場に送り込むための強力な支えとなるに違いありません。プロジェクトに関する詳細や目的はウェブサイト www.toptasteoriginal.eu でご覧いただけます。本プロジェクト「EUTOP-ASIA: TOP Taste Original PDO, HIGH quality products from Europe(トップテイスト・オリジナル - ヨーロッパからの高品質な製品)」は各製品の保護コンソーシアムにより推進されるEU連合との共同出資プロジェクトです(EU規則 no. 1144/2014 トピック: AGRIP-SIMPLE-2022-ASIA)。今後、日本で行われる多数のキャンペーン活動については https://www.instagram.com/toptaste_originalpdofromeu/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.