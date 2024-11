ECO-CRUISING FU_TOUR propose une expérience immersive aux jeunes croiseurs afin d'améliorer leur expérience de voyage

Le projet franchit une nouvelle étape vers la durabilité avec une visite virtuelle visant à promouvoir croisière éco-intelligentes pour Millennials et Gen-Z

BARCELONA, MADRID, SPAIN, November 7, 2024 / EINPresswire.com / -- Le projet ECO-CRUISING FU_TOUR -cofinancé par le programme EMFAF, un fonds géré par CINEA, qui vise à exploiter le potentiel vert et bleu des PME touristiques en Méditerranée occidentale- continue de révolutionner le secteur des croisières. Le consortium du projet -composé d'entreprises, d'institutions et de centres de R&D méditerranéens- a récemment annoncé le lancement d'une expérience immersive basée sur la réalité virtuelle pour promouvoir des formules de croisière éco-intelligentes ciblant à la fois les Millennials et la Génération Z. Cet outil, disponible sur le site web du projet, améliorera l'expérience de voyage et établira une nouvelle norme pour le tourisme durable et intelligent dans le secteur des croisières. Cette technologie permettra une plus grande connexion entre les touristes et les destinations, tout en aidant à promouvoir une expérience de voyage plus informée et consciente. L'initiative servira également à promouvoir des pratiques touristiques respectueuses de l'environnement en combinant des activités écologiques avec une technologie de pointe pour créer des expériences de voyage mémorables adaptées aux nouvelles générations.Cette expérience immersive, développée par X23 Innovation Bakery -un centre de recherche indépendant et multidisciplinaire en Italie qui coordonne le projet ECO-CRUISING FU_TOUR- permettra aux passagers d'interagir avec le bateau de croisière et de s'immerger dans les destinations de l'itinéraire par le biais d'images et de vidéos. Ils pourront également accéder à l'itinéraire complet de la croisière et effectuer une immersion à 360º dans trois des destinations couvertes par le projet: Tanger, Gênes et Palerme. Après avoir découvert l'histoire et les points d'intérêt de ces destinations, les passagers découvriront les activités prévues lors de leur voyage de manière interactive et divertissante.‘Focus groups’ avec les Millennials et la Génération ZCette initiative a été lancée avec succès après une sélection minutieuse des destinations et des activités à mener, grâce au soutien et au retour d'information de toutes les parties prenantes qui ont participé aux différents ateliers organisés dans les pays des partenaires du projet. Ces réunions ont déjà eu lieu en Italie, en Algérie, à Chypre et au Maroc avec des groupes de personnes âgées de 12 à 35 ans. La prochaine réunion pour présenter cette initiative à ce segment de la population aura lieu en Espagne, à Almeria, le 21 novembre, dans le cadre du Congrès Sun & Blue. Lors de cet événement, le consortium du projet ECO-CRUISING FU_TOUR rencontrera des experts et des acteurs du secteur des croisières.Cette expérience s'ajoute aux initiatives lancées par les partenaires du projet pour proposer des itinéraires et des solutions innovantes afin d'ouvrir la voie vers le Net-Zero pour les zones côtières, ainsi que pour améliorer l'expérience des jeunes qui optent pour les croisières. Le tourisme durable qui respecte l'environnement, le patrimoine culturel et les communautés locales est encouragé sur la base de sentiers naturels, du recyclage ou de l'utilisation de moyens de transport alternatifs à impact zéro.

