PMGC 2024: AS i8 ESports Pakistan ke liye Fatah ka Azm

PAKISTAN, November 7, 2024 / EINPresswire.com / -- Pakistan PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) 2024 ke liye tayar hai, aur is ki umeedein AS i8 ESports ki ba-salahiyat team par markooz hain, jo is saal ki championship mein mulk ki wahid numaindah team hai. PMGC ka aghaz 31 October se ho chuka hai aur AS i8 eSports Group Stage ke doosray haftay mein Pakistan ki eSports ki maharrat ko manzar e aam par ujagar karne ke liye tayar hai.AS i8 eSports ne apni shandar ilaqayi kar-kardagi ke zariye PMGC 2024 mein jagah banayi, jahan unhone sarkari PUBG MOBILE events ke douran saal bhar mein 1,055 se zyada points hasil kiye. Unka safar 2024 PUBG MOBILE SUPER LEAGUE (PMSL) Central and South Asia Fall mein aik mazboot kar-kardagi ke saath ikhtatam pazeer hua, jahan woh majmooi tor par aathwin number par rahe. Team ke rukun Falak Sher ne do awards jeet kar apni fardi kar-kardagi ke zariye AS i8 ko ilaqe ki aik mazboot taqat ke tor par manwaya.Pichlay saal ke PMGC mein 45we maqam par rehne ke baad, AS i8 ESports ne apni team ko behter banaya hai aur apne khel ko mazeed nikhaara hai, jis ka maqsad 83 crore PKR ka inaami pool jeetna aur aik yaadgar asar daalna hai. Ye ba-salahiyat team, jis mein Uzair, Azam, Ahmed, Falak Sher, Shayan “IQ” Asad, Sameer “Nocki” Khan, aur Shehbaz “TRYNDA” Ahmed shamil hain, na sirf Pakistan ki behtareen numaindagi karti hai balke Pakistan ke ESports ecosystem ki barhti hui taqat ko bhi ujagar karti hai, jo aalami satah par tasleem shudah a’ala miyaar ki salahiyat peda karti rehti hai.PMGC 2024 ke liye, AS i8 ko Group Stage ke Group Red mein shamil kiya gaya hai, jahan unka muqabla sabiq champions IHC aur Falcons Force se ho ga. Group Red ke matches 7 November se shuru ho kar 10 November tak jari rahenge.Jaise jaise PMGC 2024 ke liye AS i8 ke Group Stage ke matches qareeb aa rahe hain, Pakistan ke PUBG MOBILE ke shaiqeen ke darmiyan josh-o-khurosh urooj par hai. @PUBGMOBILEEsportsPakistan par Facebook aur @PUBGMOBILEEsportsPakistan par YouTube par action dekhein, jahan AS i8 apni team ke saath aik tareekhi kamiyabi ke liye purzor koshish kar rahi hai taa-ke apne liye aur Pakistan ke liye tareekh raqam kar sake.ABOUT PUBG MOBILEPUBG MOBILE, PUBG: Battlegrounds par mabni hai, jo 2017 mein interactive entertainment ki duniya mein ek sensation ban gaya tha. Is mein 100 tak khilari aik door daraz jazeera par utarte hain aur fatah hasil karne ke liye sab ko shikast dene ki koshish karte hain. Khilariyon ko khud hathiyaar, gaariyan, aur zaroori saman talash karna hota hai aur har mukhalif khilari ko shikast de kar apni baqa ki jang ladni hoti hai. Ye game ek aise maidan mein hota hai jo nazar aur hikmat-e-amli ke lehaz se bharpoor hai, aur is mein khilariyon ko musalsal sukarti hui play zone mein zinda rehna hota hai. PUBG MOBILE ko Tencent Games ke Lightspeed Studios aur KRAFTON Inc ne mushtarka tor par tayar kiya hai.Mazeed maloomat ke liye PUBG MOBILE ke official Facebook, Instagram, X aur YouTube accounts par visit karein.PUBG MOBILE app store aur Google Play par muft download ke liye dastiyab hai.

