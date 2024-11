20ª Serie LAPET y Conferencia de Sustainable Flexible Packaging LATAM Lideran la Transformación Circular de Plásticos

Sustainable Flexible Packaging LATAM, November 12-13, 2024 20th LAPET Series - Circular Plastics Packaging LATAM, 13-14 November 2024

MEXICO CITY, MEXICO, November 7, 2024 / EINPresswire.com / -- En respuesta a la creciente urgencia de soluciones sostenibles en el sector de plásticos de América Latina, CMT (Centre for Management Technology) anuncia con orgullo la 20ª Serie LAPET - Circular Plastics Packaging LATAM, que se llevará a cabo del 13 al 14 de noviembre de 2024 en Ciudad de México. Esta conferencia destacará los avances innovadores a lo largo de la cadena de valor del plástico circular, explorando actualizaciones en reciclaje de plásticos, innovaciones en tecnología de clasificación y recolección, cambios regulatorios y más. Por primera vez, el evento LAPET estará acompañado por una conferencia complementaria, Sustainable Flexible Packaging LATAM, que se realizará del 12 al 13 de noviembre de 2024, para fomentar una discusión cohesiva sobre sostenibilidad y circularidad en el empaque flexible de plásticos. Ambos eventos reflejan el compromiso de México con la sostenibilidad, a la luz de su nueva Ley de Economía Circular y otras iniciativas regionales orientadas a reducir los desechos plásticos.El evento dual de tres días, que cuenta con el apoyo de ECOCE como organización patrocinadora, LyondellBasell como patrocinador de Coffee Break, EREMA como patrocinador asociado, Avient Corporation como expositor y Alpex Polyester como patrocinador de la recepción de networking y expositor, se espera que reúna a líderes, innovadores y responsables políticos de todo el ecosistema de plásticos en LATAM, ofreciendo un análisis profundo de las estrategias, tecnologías y colaboraciones esenciales para una economía circular de plásticos.**Día 1 - Sustainable Flexible Packaging LATAM: Avanzando Soluciones para una Economía Circular**El 12 de noviembre, la conferencia Sustainable Flexible Packaging LATAM comenzará con perspectivas sobre el sector de empaque flexible, explorando temas clave como la reciclabilidad, el empaque de mono-materiales y las estrategias para aumentar el contenido reciclado post-consumo (PCR). ECOCE abrirá con una visión general de la cadena de valor del empaque flexible en México y los objetivos estratégicos de la organización para acelerar la circularidad, mientras que la vaca Independiente proporcionará un análisis sistémico de la cadena de valor de empaques flexibles en México.El programa incluye una presentación sobre “Diseño para Reciclabilidad” por Amcor Flexibles México y un panel de discusión sobre las estrategias de empaque sostenible de propietarios de marcas como Mondelez International y Barry Callebaut. Otras discusiones abordarán la percepción del consumidor, la creciente demanda de contenido reciclado y los desafíos que enfrentan las marcas al equilibrar los objetivos de sostenibilidad con los costos. Alico presentará el desarrollo de bolsas de café sostenibles y las tendencias emergentes.LyondellBasell compartirá una presentación sobre el aumento del contenido PCR y la preservación de las propiedades mecánicas en películas de empaque flexible sin comprometer la procesabilidad. Oben Holding Group ofrecerá una actualización sobre estrategias sostenibles para mejorar el rendimiento en soluciones de película flexible, con perspectivas del mercado para BOPP, BOPET, CPP, BOPE, BOPA, películas extruidas y actualizaciones de proyectos. Flex Americas presentará la reciclabilidad del empaque flexible y la sostenibilidad, centrándose en la reducción de fuente y sustitución, la reducción de emisiones de CO2, el reciclaje de MLP, materiales biodegradables y mono-materiales. Geocycle México liderará una sesión sobre la gestión de residuos de plásticos blandos, abordando las necesidades de infraestructura esenciales para un futuro sin residuos.Un panel interactivo sobre los desafíos y oportunidades para el reciclaje de empaque flexible, abordando la mejora de los sistemas de recolección de empaque flexible, así como la colaboración e integración en la cadena de suministro de reciclaje, será discutido por Rural Recycling, Arpema Plásticos, BRS México y Wintech - Contenedores y Rotomoldeo.**Día 2 - Circular Plastics Packaging LATAM: Regulaciones y Dinámica del Mercado **El 13 de noviembre, comienza la conferencia LAPET, centrada en discusiones de políticas de alto nivel, incluyendo una actualización sobre el Tratado Global de Plásticos de la ONU, un esfuerzo histórico para acabar con la contaminación plástica global mediante la creación de marcos regulatorios integrales a nivel mundial. Acompañe a Essity, ECOCE y ANIPAC mientras discuten la Implementación del Pacto por los Plásticos en México, el escenario regulatorio actual y el impacto directo que tendrán las negociaciones del tratado en las políticas legislativas y los desafíos que enfrentan las futuras administraciones (México/EE.UU).La conferencia también abordará la dinámica económica de la industria del plástico en América Latina. Con capacidades crecientes para la resina virgen y la capacidad de recuperación en expansión para materiales reciclados, el sector enfrenta presiones y oportunidades económicas únicas. Wood Mackenzie presentará un pronóstico de precios de materiales vírgenes y PCR, examinando las implicaciones de estas tendencias de precios en la capacidad de reciclaje de México y la demanda de la industria por soluciones sostenibles.El minorista Walmart México y Centroamérica compartirá su camino hacia un futuro de empaque de plásticos sostenible. SGS Colombia presentará la verificación y trazabilidad del contenido reciclado en empaques de plásticos (rígidos y flexibles) mientras que Greenback Recycling Technologies hablará sobre reciclaje químico y balance de masa, transformando plásticos de desecho en plásticos circulares.Los patrocinadores del evento Alpek Polyester y Erema Engineering Recycling Maschinen und Anlagen presentarán documentos sobre "Calidades de resina PET, aplicaciones y segmentación de mercado" y "Avances en eficiencia y digitalización en sistemas de botella a botella", respectivamente. PetStar proporcionará una actualización sobre la expansión de la capacidad de RPET de grado alimentario para satisfacer la creciente demanda.Un panel interactivo sobre Colaboración en la Cadena de Valor para Soluciones de Empaque Sostenible reúne a importantes empresas de la cadena de valor, incluidas ALPLA MXCA & Caribe, Graham Packaging México, Ex. Henkel México y Danone para arrojar luz sobre las perspectivas y compromisos de los propietarios de marcas, el papel de los convertidores en impulsar la innovación, y los desafíos de infraestructura de gestión de residuos y reciclaje.Un panel enfocado en el Cierre del Ciclo en el Empaque de PET Termoformado, abordará los desafíos de recolección y el trabajo con MRF para cerrar el ciclo, satisfacer la demanda de mayor contenido de PCR en empaques termoformados, cambiar al termoformado de PET y las expectativas de los minoristas/empresas de productos de consumo, con importantes actores como Green Impact Plastics, Direct Pack Recycling, PEFNA y Driscoll's compartiendo sus perspectivas sobre el tema.**Día 3 - Innovación Colaborativa en Poliolefinas de Grado Alimentario, EPS y Bioplásticos**El tercer día, el 14 de noviembre, enfatizará las oportunidades y desafíos en el Desarrollo de Resinas PCR de Grado Alimentario, la Sostenibilidad del Reciclaje de EPS y la Cadena de Suministro, Soluciones de Empaque Reciclables y Compostables, y el Potencial de Productos Termoformados Compostables hechos de Semillas de Aguacate.El anfitrión de la visita al sitio, IDRG - Internacional Disposal Recycling Group, presentará el desarrollo de resinas PCR de grado alimentario, enfocándose en poliolefinas. Rennueva compartirá una discusión profunda sobre la sostenibilidad del reciclaje de EPS y los desafíos de la cadena de suministro, abordando el Plan Nacional de Gestión de Plásticos - trabajando con el gobierno y los minoristas hacia una economía circular. Huhtamaki hablará sobre soluciones de empaque reciclables y compostables.Biofase discutirá el potencial de mercado de los productos termoformados compostables hechos de semillas de aguacate, enfocándose en innovaciones tecnológicas, impulsores de crecimiento y soluciones de fin de vida útil. El expositor del evento, Avient Corporation, discutirá el papel del diseño y las tecnologías de aditivos en la reciclabilidad. Al examinar casos de estudio exitosos, el panel demostrará cómo el uso de aditivos sostenibles y las mejoras de diseño pueden mejorar la reciclabilidad sin comprometer la funcionalidad ni el atractivo para el consumidor.Para obtener más información sobre las agendas de las conferencias, inscripciones y oportunidades de patrocinio, visite https://cmtevents.com/main.aspx?ev=241119&pu=306830 or email or call Tanya at tanya@cmtsp.com.sg Tel: +5255 3655 0760**Acerca de CMT**CMT es un líder global en la organización de conferencias sobre sostenibilidad e innovación en los sectores de energía, recursos e infraestructura. Con una sólida reputación por eventos de alta calidad, CMT permite a los profesionales de la industria conectarse, compartir perspectivas y abordar temas críticos que están moldeando el futuro de sus industrias.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.