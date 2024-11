7ème Édition de l’Atelier Doctoral de la Cité de la Solidarité Internationale

6 Novembre 2024, Genève, Suisse - La Cité de la Solidarité Internationale (CSI) organise, en collaboration avec UNITAR, la Food Sovereignty Platform (FGC) et le Geneva Health Forum, la 7ème édition de son Atelier Doctoral. Cet événement, qui se tiendra le jeudi 7 novembre 2024, de 15h30 à 18h30, réaffirme l'engagement de la CSI à favoriser le dialogue entre la recherche et l'action. Lancé en 2018, cet atelier unique offre aux doctorants une plateforme pour présenter leurs travaux en cours devant un public composé d'experts et de professionnels de terrain, tout en explorant les synergies entre la recherche académique et la solidarité internationale. UNITAR, dont la formation renforce les capacités dans des domaines variés comme le multilatéralisme, la durabilité environnementale et la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des ODD, met ici un accent particulier sur l'engagement des jeunes dans les discussions autour de l'alimentation (ODD 2), considérée comme une ressource équitable, du changement climatique et de la durabilité. Promouvoir cette implication des jeunes est essentiel pour sensibiliser aux enjeux actuels. Cette année, cinq doctorants auront l’opportunité de soumettre leurs recherches à l’analyse critique de spécialistes venus d’horizons divers : plaidoyer, innovation, développement durable, service public, humanitaire et de jeunes en formation. Ce moment d’échange sera aussi une occasion pour ces chercheurs d’évaluer la pertinence et l’impact potentiel de leurs travaux dans des contextes concrets du secteur de la solidarité internationale. L’atelier vise à renforcer les réflexions sur des thématiques cruciales comme la souveraineté alimentaire et les changements climatiques, tout en offrant de nouvelles perspectives pour les ONG travaillant sur ces thématiques à l’échelle internationale. Cette rencontre souligne l’importance de la recherche dans l’élaboration de solutions innovantes face aux enjeux globaux actuels. Elle met également en avant la nécessité d’un dialogue permanent entre chercheurs et acteurs terrains.

