Die Sängerin und Komponistin Jacqui Naylor bringt ihre „Treasures of the Heart“ Tour nach Belgien und Deutschland

Die amerikanische Jazzsängerin und Komponistin Jacqui Naylor auf Europatournee im Herbst 2024. Foto von Thomas Heinser. Sängerin und Komponistin Jacqui Naylor. Foto von Thomas Heinser. Das neue 12. Album „Treasures of the Heart“ von Jacqui Naylor ist ab sofort im Handel, als Stream und bei Auftritten als CD und Vinyl erhältlich.

Die Jazzdiva Jacqui Naylor tourt mit ihrem Quartett und ihrem 12. Album „Treasures of the Heart“ und spielt Konzerte in Brüssel BE, Bruges BE und Berlin DE

Ich freue mich, in diese wunderschönen Städte zurückzukehren. Freunde zu treffen und Musik mit großartigen Musikern zu machen ist ein 'Treasure of the Heart'.” — Jacqui Naylor

BERLIN, GERMANY, November 6, 2024 / EINPresswire.com / -- Die gefeierte amerikanische Jazzsängerin und Komponisin Jacqui Naylor freut sich darauf, nach Belgien und Deutschland zurückzukehren und ihr aktuelles zwölftes Album "Treasures of the Heart" vorzustellen. Die Tournee beginnt mit einem Konzert in Brüssel, BE im The Music Village am Freitag, 8. November, und Samstag, 9. November, gefolgt von einem Konzert in Bruges, BE im 27Bflat am Sonntag, 10. November, um mit Konzerten in Berlin, DE im b-Flat am Freitag, 15. November, und Samstag, 16. November, auszuklingen.Naylor tourt regelmäßig durch die USA, Europa, Asien und Kanada, wo sie seit mehr als zwei Jahrzehnten vor begeisterten Fans aus aller Welt auftritt. Die Konzerte der Künstlerin im Oktober 2024 in Vancouver BC waren vollständig ausverkauft und dies wird ihr zweiter Auftritt in Brüssel, Bruges und Berlin sein. „Ich freue mich, in diese wunderschönen Städte zurückzukehren, mit meinen Fans in Verbindung zu bleiben und inspirierende Lieder von meinem 12. Album zu teilen. Freunde zu treffen und Musik mit großartigen Musikern zu machen ist ein 'Treasure of the Heart'“, sagt Naylor.Die Sängerin ist bekannt für ihre gefühlvolle Soulstimme und für ihre innovative Herangehensweise an Jazzstandards, Rockhymnen und Eigenkompositionen. Ihr neues Album „Treasures of the Heart“ von 2024 enthält eine Kollektion bestehend aus zehn Original- und vier Coverliedern, die Naylors Vielseitigkeit als Sängerin und ihre Fähigkeit, Genres nahtlos zu verschmelzen, unter Beweis stellen. Zu den Höhepunkten des Albums zählen eine afrokubanisch inspirierte Version des Klassikers „I Didn’t Know What Time It Was“ von Rodgers and Hart, eine gefühlvolle Interpretation des ikonischen Liedes „This Guy’s in Love with You“ von Burt Bacharach und Hal David und die beschwingten und eingängigen Originale von Naylor und Khu, „Love’s Around“ und „Treasures of the Heart“.TOURNEEDETAILSBrüssel, Belgien:o The Music Villageo Freitag, 8. November, und Samstag, 9. Novembero 20:30 an beiden Tageno Tickets 22€ – 25€ https://themusicvillage.com o Veranstaltungsort: Rue des Pierres 50 Steenstraat, Brüssel 1000 Belgieno Jazzquartett: Jacqui Naylor Sängerin, Art Khu Klavier, Jasen Weaver Bass, Damien Françon Schlagzeug• Bruges, Belgien:o 27Bflato Sonntag, 10. Novembero 21:00o Veranstaltungsort: Sint-Jakobsstraat 15, Brugge 8000 Belgieno Tickets 20€-25€ https://www.27bflat.be/ o Jazzduo: Jacqui Naylor Sängerin und Art Khu Klavier• Berlin, Deutschland:o b-flato Freitag, 15. November, und Samstag, 16. Novembero 21:00 an beiden Tageno Veranstaltungsort: Dircksenstrasse 40, 10178 Berlin-Mitte Deutschlando Tickets 15€-20€ https://www.b-flat-berlin.de/ o Jazzquartett: Jacqui Naylor Sängerin, Art Khu Klavier, Jasen Weaver Bass, Kai Bussenius SchlagzeugÜBER JACQUI NAYLORJacqui Naylor ist eine international renommierte Jazzsängerin und Komponistin, die für ihre kräftige Soulstimme und ihre innovative Interpretation von Jazz-, Pop- und Originalmusik bekannt ist. Im Laufe ihrer jahrzehnteumfassenden Karriere ist Naylor in namhaften Konzertsälen auf der ganzen Welt aufgetreten und hat mehrere von Kritikern gelobte Alben veröffentlicht, einschließlich ihrer aktuellen zwölften Veröffentlichung, „Treasure of the Heart“.Naylors Alben haben es in exklusive Top-Ten-Listen geschafft und ihre Musik war in Werbekampagnen, sowie Fernsehsendungen und Filmen zu hören, darunter auch ein Dokumentarfilm, der über sie gedreht wurde. Die sehr vielseitige Sängerin wurde auch für die von ihr entwickelte Arrangementtechnik „Acoustic Smashing“ bekannt, bei der sie einen Jazzstandard über den Groove einer bekannten Rockhymne singt oder umgekehrt. Naylor führt ihr einzigartiges Klangbild auf das enge und harmonische Zusammenspiel zwischen ihr und ihren talentierten Bandkollegen zurück, zu denen auch der langjährige Pianis, Arrangeur und Co-Komponist Art Khu zählt.Naylor lebt in San Francisco (Kalifornien, USA) und tourt regelmäßig sowohl national als auch international, wo sie als Headliner in einigen der besten Jazzlokale und bei Festivals auftritt. Dazu gehören Ronnie Scott’s London, Sunset-Sunside Paris, Birdland New York, Birdland Hamburg, Quasimodo Berlin, Jazz Alley Seattle, Blues Alley DC, SFJAZZ Center San Francisco, Monterey Jazz Festival, Jazz Aspen Snowmass, Vancouver International Jazz Festival und Blue Note Clubs auf der ganzen Welt, einschließlich in New York, Mailand und Tokio.ZITATE ÜBER JACQUI NAYLOR• „Naylor ist ein Gesangstalent, wie es nur einmal pro Generation vorkommt.“ - Wild Mercury Rhythm• “Naylor ist nach wie vor eine der herausragendsten Sängerinnen der Welt.“ - JazzTimes• “Sie überzeugt als einfühlsame Liedinterpretin mit treffsicherer Intonation.“ - Downbeat• “Treasures of the Heart ist ein überaus interessantes und sehr gut gespieltes Album einer angesagten, vielseitigen Sängerin." - All About JazzMEHR ÜBER JACQUI NAYLOR ERFAHREN• Besuchen Sie Ihre Webseite: https://jacquinaylor.com/ • Folgen Sie Ihr auf Social Media: https://linktr.ee/JacquiNaylor #jazz #sängerin #jazzmusik #bürsselmusik #brugesmusic, #berlinmusik, #jacquinaylor #klavier #bass #schlagzeug #liebe

Sängerin Jacqui Naylor performt ihren Originalsong "We'll Shine Through" beim SFJAZZ. Art Khu Klavier, Richie Goods Bass, Josh Jones Schlagzeug.

