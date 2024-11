Launch: Ohne Barista, ohne Anstehen – „Outin Fino“ revolutioniert das „Kaffee to go“-Erlebnis

OutIn Fino Portable Electric Coffee Grinder

DENVER, CO, UNITED STATES, November 8, 2024 / EINPresswire.com / -- Noch vor der Arbeit im Lieblingscafé einen Kaffee für den Weg holen – das gehört der Vergangenheit an. OutIn präsentiert nun die tragbare Kaffeemühle „ OutIn Fino “, die das „Kaffee to go“-Erlebnis neu definiert. Ab dem 8. November 2024 können Kaffeeliebhaber, egal wo sie sich befinden, frisch gemahlenen Kaffee genießen – mobil, praktisch und in bester Qualität.Frisch gemahlener Kaffee für unterwegs – mit der „OutIn Fino“Mit der „OutIn Fino“ bietet OutIn eine tragbare Kaffeemühle, mit der Kaffeeliebhaber überall und jederzeit den perfekten Kaffee genießen können. Der individuell einstellbare Mahlgrad mit 28 Stufen sorgt dafür, dass Kaffeeliebhaber für jede Zubereitungsmethode, ob Espresso, Filterkaffee oder French Press, das optimale Ergebnis erzielen. Die Mühle ist mit einem 38mm 7-schneidigen konischen Fräser mit 7 Klingen aus Metall ausgestattet, das langlebig und präzise ist.Ihr kompaktes Design und geringes Gewicht von 690 g machen die „OutIn Fino“ zum idealen Begleiter für unterwegs – ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Camping oder beim Wandern. Durch die einfache One-Touch-Bedienung und den herausnehmbaren Auffangbehälter ist die Mühle benutzerfreundlich und leicht zu reinigen. Es lassen sich dabei bis zu 25 g Kaffeebohnen auf einmal mahlen.Nachhaltigkeit und Innovation vereintDie „OutIn Fino“ ist nicht nur funktional, sondern auch nachhaltig konzipiert. OutIn verwendet langlebige Materialien und setzt bei der Produktion auf ressourcenschonende Herstellung. Zudem unterstützt das Unternehmen mit einem Teil der Gewinne internationale Umweltprojekte, die den Schutz von Ökosystemen und die Förderung erneuerbarer Energien vorantreiben.„Mit der ‚OutIn Fino‘ bieten wir eine Lösung, die das tägliche ‚Kaffee to go‘-Ritual neu gestaltet“, erklärt Katja, Global Brand Director des Unternehmens. „Wir freuen uns, den Markt mit einem Produkt zu bereichern, das sowohl innovativ als auch nachhaltig ist und den Bedürfnissen moderner Kaffeeliebhaber gerecht wird.“Der „OutIn Fino“ ist ab dem 8. November 2024 unter www.outin.com erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis (UVP) liegt bei 199,99 EUR.Über OutinOutIn Inc. wurde in Denver, Colorado, gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, den Komfort von Zuhause auf all Ihre Reisen zu bringen, indem es zuverlässige Lösungen für die Kaffeezubereitung unterwegs bietet. Die tragbaren Produkte von OutIn begeistern Tausende von Kaffeeliebhabern weltweit durch ihre erstklassige Qualität und ihr stilvolles Design. Als ESG-orientiertes Unternehmen engagiert sich OutIn aktiv in Partnerschaften, die positive Auswirkungen auf Umwelt- und Sozialthemen haben. Weitere Informationen auf www.outin.com

