الموسم الثاني من مسلسل "ذا أبرينتيس: نسخة بطولة ون" يبدأ بثه في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم 20 نوفمبر

المسلسل يشارك في مهرجان أجيال السينمائي ضمن فعاليات مؤسسة الدوحة للأفلام يوم 18 نوفمبر

DOHA, QATAR, November 6, 2024 / EINPresswire.com / -- : أعلنت بطولة ون، أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم، اليوم عن إطلاق الموسم الثاني من مسلسل تلفزيون الواقع "ذا أبرينتيس: نسخة بطولة ون"، الحائز على جوائز وإعجاب واسع من النقاد. ومن المقرر بث الحلقة الأولى في قطر وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على TOD ، منصة البث الرقمي الرائدة التابعة لمجموعةbeIN الإعلامية، وذلك يوم الأربعاء في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.وقبيل إطلاقه الرسمي، يشارك المسلسل بموسمه الثاني ضمن مهرجان أجيال السينمائي من تنظيم مؤسسة الدوحة للأفلام، الذي يُقام خلال الفترة الممتدة من 16 حتى 23 تشرين الثاني/نوفمبر في الحي الثقافي كتارا بالدوحة. وستُعرض إحدى حلقات المسلسل حصرياً في المهرجان يوم الإثنين 18 تشرين الثاني/نوفمبر، كما ينضم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبطولة ون شاتري سيتيودتونغ إلى جلسة حوارية حيّة بإدارة السيد خليفة الهارون، المعروف بـ"مستر كيو".وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شاتري سيتيودتونغ: "تسرني العودة مجدداً إلى قطر بمناسبة الإطلاق الرسمي للموسم الثاني من مسلسل ذا أبرينتيس: نسخة بطولة ون. فقد حقق الموسم الأول من المسلسل نجاحاً باهراً، وتم تصنيفه ضمن قائمة أفضل عشرة مسلسلات على نتفليكس في عدة دول، فضلاً عن كونه يحظى بشهرة واسعة في جميع أنحاء العالم. الموسم الثاني أفضل وأضخم من السابق. وأودّ التوجه بالشكر إلى كلٍ من مؤسسة الدوحة للأفلام على دعوتنا للمشاركة في مهرجان أجيال السينمائي، والمدينة الإعلامية قطر على الدور المحوري الذي لعبته لإنجاز هذا المشروع. ويسعدني إطلاق الموسم الجديد لجمهورنا الشغوف في قطر، الذي يشهد انضمام مجموعة جديدة من المتسابقين إلى النسخة الأصعب في تاريخ برنامج ذا أبرينتيس".وبدوره، قال الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر المهندس جاسم محمد الخوري: "أتاح تعاوننا مع بطولة ون ضمن برنامج ذا أبرينتيس فرصة استثنائية لجذب اهتمام الجمهور في جميع أنحاء العالم إلى القطاع الإعلامي الحيوي في قطر، فضلاً عن الاحتفاء بتحديات الأعمال التي تتطلب عزيمة ومرونة عالية وتطبيق استراتيجيات قائمة على الابتكار. كما يسلط هذا التعاون الضوء على الإمكانيات العالية التي يتمتع بها قطاع الإعلام، بما ينسجم مع التزامنا بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إرساء مشهد إعلامي عالمي المستوى في قطر".وأشرفت الشركة السنغافورية "ريفانري ميديا" على إخراج الموسم الثاني من مسلسل "ذا أبرينتيس: نسخة بطولة ون"، إلى جانب المدينة الإعلامية قطر بوصفها شريكاً للإنتاج، وتمّ التصوير في مجموعة من أبرز المواقع في قطر، بما فيها فندق رافلز الدوحة التابع لكتارا للضيافة، وسوق واقف، وقرية زكريت. كما أُنجز جزء من تصوير وإنتاج المسلسل بالشراكة مع مجلس السياحة في سنغافورة، وبدعم من أريدُ والخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى شركة إندوسات أريدُ هاتشيسون وكتارا للضيافة.وعلى غرار الموسم الأول، يخوض 10 مرشحين من مختلف أنحاء العالم منافسات حاسمة تشمل تحديات تجارية وجسدية للفوز بالجائزة الكبرى، وهي عقد عمل لمدة عام بقيمة ربع مليون دولار أمريكي للعمل في المقر الرئيسي لمجموعة ون في سنغافورة تحت إشراف سيتيودتونغ.ويشمل الموسم استضافة لعدد من الرؤساء التنفيذيين، من أبرزهم عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أريدُ؛ وفاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام؛ وسمير ساين، الرئيس التنفيذي لإيفرستون كابيتال؛ ورون سيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة في 3؛ وفيكرام سينها، المدير والرئيس التنفيذي لشركة إندوسات أريدُ هاتشيسون؛ وديفيد ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة هورايزون سبورتس آند إنترتيمينت؛ وسون لو، مدير مجلس إدارة مشن القابضة؛ وهوا فونغ تيه، المؤسس المشارك ورئيس مجموعة ون.كما يتميز الموسم الجديد بظهور استثنائي للنجوم بطلة الفنون القتالية المختلطة عن فئة وزن الذرّة ستامب فيرتكس، وبطل مصارعة الإخضاع عن فئة الوزن الخفيف كايد روتولو، ونجم الفنون القتالية المختلطة روبرتو سولديتش، وأسطورة رياضة المواي تاي جون وين بار، وغيرهم الكثير.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.