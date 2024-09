النسخة الخامسة عشر من ميليبول قطر تشهد مشاركة نخبة من الشركات الرائدة في مجالات الحلول الأمنية والأجهزة المستدامة

الفعالية تنطلق الشهر المقبل

DOHA, QATAR, September 18, 2024 / EINPresswire.com / -- تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تنطلق الدورة الخامسة عشر من معرض ومؤتمر ميليبول قطر، الفعالية العالمية للأمن الداخلي والسلامة تحت شعار "التكنولوجيا في خدمة الأمن" وذلك في العاصمة القطرية الدوحة بين 29 و31 أكتوبر المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وتتولى وزارة الداخلية القطرية تنظيم الفعالية الفريدة على مستوى القطاع بالتعاون مع شركة كوميكسبوزيوم الفرنسية ممثِلةً عن ائتلاف جي آي إي ميليبول بقيادة سيفيبول، شركة الاستشارات والخدمات التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية والمسؤولة عن تطبيق التعاون الداخلي والخارجي.ويواصل ميليبول قطر استقطاب الشركات الرائدة من مختلف أنحاء العالم لحضور الفعالية، تزامناً مع النمو المستمر الذي يشهده سوق الأمن الداخلي في الشرق الأوسط والمتوقع أن يصل إلى 14.5% حتى عام 2025. وتشمل الجهات الجديدة في الجناح الفرنسي كلاً من شركة تي إي بي، المتخصصة في حلول المراقبة بالفيديو والأنظمة الأمنية المتكاملة؛ وشركة أولفيد، التي طورت منصة مراسلة فائقة الأمان معتمدة من الوكالة الوطنية الفرنسية للأمن السيبراني، حيث تعتزم عرض هواتف كروس كول كور 5 المخصصة للاستخدامات الشاقة والمقاومة للماء، والتي اعتمدتها سلطات إنفاذ القانون الفرنسية مؤخراً بفضل قدرتها على توفير اتصال موثوق على الشبكات الخاصة في الظروف الصعبة.وتنضم أيضاً شركة بلاك نويز إلى قائمة الجهات الدولية المشاركة في الفعالية، وهي الشركة الأوروبية الرائدة في محاكاة الاختراقات والهجمات والتحقق من سلامة الدفاعات السيبرانية، حيث تعتزم تسليط الضوء على دورها في تمكين الشركات من اختبار وتعزيز حمايتها باستمرار ضد تهديدات الأمن السيبراني المتطورة.وتشارك سهيل سات، شركة الأقمار الصناعية الأولى في قطر، في الفعالية لأول مرة من أجل استعراض قمريها الصناعيين الرائدين سهيل سات 1 وسهيل سات 2، واللذين يوفران خدمات بث تلفزيوني واتصالات مباشرة إلى المنزل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأصبحا أداة التعزيز الرئيسية لمقدمي البث مثل شبكات بي إن سبورتس والجزيرة.كما يشهد المعرض مشاركة مجموعة من أبرز الشركات في القطاع العالمي، مثل ساب، وهي شركة سويدية لتكنولوجيا الفضاء والدفاع؛ وشركة ستريم وايد، المزود الرائد لبرمجيات الاتصالات والعمليات الهامة للعمليات الأمنية؛ وشركة إيديميا الفرنسية، وهي شركة متعددة الجنسيات متخصصة في تحديد الهوية الحيوية والخدمات الأمنية المتعلقة بالهوية؛ وشركة إنفايلد الإسبانية، الشهيرة بتقنيات عرض LED المتقدمة؛ وشركة فينتوم تك قطر، الخبيرة في الحلول المتكاملة. وتسلط هذه الجهات المشاركة الضوء على باقة من الأنظمة الأمنية المتقدمة وأدوات إدارة المخاطر وتقنيات الاستجابة للطوارئ. وتسهم مشاركة هذه النخبة من الشركات الرائدة في ترسيخ مكانة ميليبول قطر 2024 بصفته فعالية رائدة في مجال الابتكار الأمني على مستوى العالم.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد يان جونوت، الرئيس التنفيذي لشركة سيفيبول ورئيس شبكة معارض ميليبول الدولية: "تبرز أهمية هذه الدورة من ميليبول قطر في معالجة التحديات الأمنية العالمية، فهي توفر ملتقىً للكشف عن أحدث التقنيات وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحلول الأمنية. كما يتيح لنا المعرض استضافة كوكبة من الخبراء العالميين وقادة القطاع لمناقشة أهم الحلول المتقدمة وعرضها وتطبيقها. وتعكس جهود قطر لاستضافة هذه الفعالية كل عامين التزامها الراسخ بالريادة في مجال الأمن وتحقيق أمان المنطقة ومرونتها بصورة مستدامة لمواجهة التحديات دائمة التطور".ومن المقرر أن تستضيف الدورة الخامسة عشرة من ميليبول قطر 2024 أكثر من 222 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى 11,500 زائر من 84 دولة و389 موفداً رسمياً، لتسليط الضوء على أحدث الاستراتيجيات الأمنية وأنظمة الاتصالات وأدوات الاستجابة للطوارئ. ومن المتوقع أن تتفوق هذه الدورة على سابقاتها.وقد شهدت دورة عام 2022 الإعلان عن توقيع عقود بقيمة 592 مليون ريال قطري، وهو ما يعزز مكانتها باعتبارها الملتقى الرائد في المنطقة لحلول الأمن الداخلي والسلامة.- انتهى -

