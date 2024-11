Go Box self-stockage a officiellement ouvert ses portes à Nice

Go Box, société de self-stockage, a annoncé l'ouverture d'une nouvelle installation à Nice

Nous sommes ravis d’avoir ouvert à Nice” — Max Sangster

NICE, FRANCE, November 6, 2024 / EINPresswire.com / -- Go Box , société de self-stockage, a annoncé l'ouverture d'une nouvelle installation à Nice. Situé au 307 Boulevard de la Madeleine, Go Box souhaite offrir une solution de stockage abordable avec un fort accent sur la sécurité, pour les particuliers et les professionnels du quartier de La Madeleine Supérieure.La décision d'ouvrir un nouvel espace de stockage à Nice répond à la demande croissante de solutions de stockage dans la ville. Avec de nombreuses personnes vivant en appartement et des prix de l'immobilier augmentant chaque année, Go Box self-stockage propose une solution pratique pour libérer de l'espace précieux dans les foyers.En France, 70 % des personnes ne sont pas familières avec le concept de self-stockage et ne réalisent peut-être pas à quel point leur vie pourrait s'améliorer en l’utilisant pour créer plus d'espace chez elles. Des recherches montrent que vivre dans un environnement dégagé et spacieux est lié à une réduction du stress, à une meilleure concentration et à un bien-être mental global amélioré.L'éthique de l'entreprise est de fournir un service de qualité supérieure, alliant sécurité maximale et prix abordables. Cette nouvelle installation est équipée des dernières technologies de sécurité, incluant des unités de stockage avec alarme individuelle, un contrôle d'accès via smartphone et une surveillance 24h/24 pour garantir le plus haut niveau de protection.Go Box dispose d'une équipe d'experts en stockage pour accompagner les clients tout au long du processus, qui peut souvent sembler intimidant, surtout pour les utilisateurs novices. Go Box propose une gamme de tailles d'unités de stockage, allant de 1 à 15 mètres carrés, pour répondre aux différents besoins de ses clients."Nous sommes ravis d’avoir ouvert à Nice," a déclaré Max Sangster, PDG de Go Box. "Il y a une pénurie claire de solutions de self-stockage dans la région, et notre objectif est de combler cette lacune tout en sensibilisant les consommateurs français aux avantages du self-stockage. Ce service peut améliorer de manière significative leur espace de vie, ce qui, à son tour, améliore leur bien-être général."Go Box a ouvert en août et a déjà accueilli de nombreux clients, recevant des retours positifs. Un client a partagé son expérience en disant : "Très bon accueil de l'équipe qui a tout expliqué parfaitement et les installations étaient très propres."Si vous êtes intéressé par les services de Go Box pour vos besoins de stockage, vous pouvez réserver en ligne sur www.gobox.fr ou appeler directement le 04 92 27 13 02 pour entrer en contact avec un expert en stockage.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.