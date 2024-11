Learning Learning speakers Mext x FIL

Mext and France Immersive Learning Announce Strategic Collaboration for The Immersive Learning Summit, Empowering Digital Natives with Tailored Education.

PARIS, FRANCE, November 6, 2024 / EINPresswire.com / -- Mext, a leading provider of 3D immersive and interactive space authoring tools for learning, and France Immersive Learning, the French association championing immersive learning, are proud to announce their partnership in organizing The Immersive Learning Summit. This highly anticipated event will take place on November 21-22, under the theme "Empower Digital Natives with Tailored Education." Together, we aim to reshape the future of education and workforce training, ensuring the prosperity of societies through innovative, immersive technologies.Le sommet réunira des leaders de l'apprentissage et du développement (L&D), des ressources humaines, de la conception pédagogique, du développement de contenu eLearning, de la formation virtuelle, et plus encore. Avec une approche adaptée pour répondre aux besoins uniques des natifs du numérique, l'événement proposera des discussions et des démonstrations pratiques qui montrent comment l'apprentissage immersif et l'IA peuvent créer des expériences éducatives transformatrices. Les participants exploreront comment les nouvelles générations - des apprenants uniques enrichis par diverses connaissances extrascolaires et informelles - peuvent créer des expériences éducatives transformatrices.Les jeunes peuvent être responsabilisés dans le cadre de l'enseignement et sur le lieu de travail, où plusieurs générations travaillent désormais côte à côte.Ce sommet ne se limite pas à des discussions ; il s'agit de définir une nouvelle trajectoire pour l'éducation", a déclaré Hubert Maupas, PDG de Mext. "En tirant parti des technologies immersives et pilotées par l'IA, nous pouvons créer des expériences d'apprentissage sur mesure qui résonnent vraiment avec la nouvelle génération. Mext est ravi de s'associer à France Immersive Learning pour réunir des pionniers de la formation et du développement et de la technologie afin de collaborer à une vision commune."Thierry Koscielniak, président de France Immersive Learning, a ajouté : "L'apprentissage immersif est un outil puissant qui a le potentiel de combler le fossé entre l'éducation traditionnelle et les exigences du monde moderne. Notre objectif avec ce sommet est d'inspirer et d'équiper les responsables L&D, les éducateurs et les professionnels de l'apprentissage pour exploiter le plein potentiel des technologies immersives, en veillant à ce que les apprenants d'aujourd'hui puissent s'épanouir dans le monde de demain."Le Sommet de l'apprentissage immersif est une occasion unique d'apprendre, de collaborer et de réimaginer des expériences éducatives pour la nouvelle génération. Les participants bénéficieront des connaissances des leaders de l'industrie, expérimenteront des outils et des méthodologies de pointe et rejoindront une communauté dédiée à la construction d'un avenir plus lumineux et plus inclusif.L'inscription au Sommet de l'apprentissage immersif est désormais ouverte. Ne manquez pas l'occasion de participer à une expérience transformatrice qui donne vie à l'avenir de l'apprentissage.À propos de Mext :Mext est un fournisseur de premier plan d'outils de création d'espaces immersifs et interactifs en 3D conçus pour améliorer les expériences d'apprentissage. Les outils de Mext permettent aux éducateurs et aux entreprises de créer des espaces virtuels uniques, attrayants et personnalisés qui répondent aux besoins des apprenants natifs du numérique.A propos de France Immersive Learning :France Immersive Learning est une association créée pour :fédérer les acteurs français des technologies immersives,démystifier l'utilisation des technologies immersives dans l'éducation et la formation,romouvoir l'apprentissage immersif en tant que moyen d'apprentissage puissant par le biais de notre observatoire des utilisations, de publications et d'événements.

