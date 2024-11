سمارت موبيليتي إنترناشونال تستقبل أفاتر 11 وأفاتر 12 في الإمارات

أفاتر 11 – SUV الفاخرة أفاتر 12 – غران كوبيه الفاخرة

• سمارت موبيليتي إنترناشونال، الموزع الحصري لسيارات أفاتر في دولة الإمارات، تستضيف فعالية إعلامية حصرية في جادة الحبتور في دبي.

فخورون بتقديم نماذج أفاتر الرائدة في دولة الإمارات” — - معتز لويس، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت موبيليتي إنترناشونال

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 5, 2024 /EINPresswire.com/ -- نظّمت شركة سمارت موبيليتي إنترناشونال، الموزع الحصري لسيارات أفاتر في دولة الإمارات العربية المتحدة، فعالية إعلامية حصرية في جادة الحبتور بدبي، استعرضت خلالها الطرازات الرائدة المنتظرة للعلامة التجارية: أفاتر 11 SUV الفاخرة وأفاتر 12 غران كوبيه الفاخرة، التي تمزج بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم الذكي. وتأتي هذه الفعالية تمهيدًا للإطلاق الرسمي لسيارات أفاتر في أواخر نوفمبر في إحدى الوجهات الأيقونية في دبي، يتبعها افتتاح أول معرض للعلامة التجارية، إيذانًا بتقديم مجموعة أفاتر من السيارات الذكية الكهربائية (SEV) الرائدة إلى السوق الإماراتي.

أفاتر: رفيقك الذكي المتفاعل

منذ تأسيسها في عام 2018، تقود أفاتر تكنولوجيا التنقل المبتكرة التي تركز على الإنسان. ومستلهمة من مفهوم "الأفاتار"، تدمج أفاتر بين التكنولوجيا المتقدمة والدفء الإنساني، لتحول تجربة القيادة بشكل جذري. وبتفانيها في إعادة صياغة مفهوم الرحلات التقليدية، تقدم أفاتر حقبة جديدة من المركبات التي تتواصل بانسيابية مع مستخدميها.

مسار جديد في عالم السيارات الذكية الكهربائية

تتصدّر أفاتر فئة جديدة من السيارات الذكية الكهربائية (SEV)، وتؤسس علامة تجارية دولية رائدة مخصصة للتنقل الفاخر والمستقبلي. ويقع مقرها الرئيسي في تشونغتشينغ، الصين، ولديها فروع في شنغهاي، بالإضافة إلى مركز تصميم عالمي في ميونيخ، ألمانيا، حيث تستفيد أفاتر من القدرات المتميزة لشركائها الإستراتيجيين:

• شركة شانغان للسيارات: توفّر إمكانيات البحث والتطوير المتقدم، والتصنيع الذكي، والمعايير الصارمة للجودة والسلامة.

• CATL: الرائدة عالميًا في حلول تكنولوجيا الطاقة الذكية، تدعم أفاتر بأنظمة بطاريات عالية الأداء، وإدارة متقدمة للطاقة وتقنيات شحن فائق السرعة.

ومنذ إطلاق أول منتجاتها في عام 2022، وضعت أفاتر معايير جديدة في فئة السيارات الذكية الكهربائية من خلال بنية مبتكرة، وقدرة حوسبة فائقة، وتقنيات شحن استثنائية السرعة، مما يسهم في رسم ملامح مستقبل التنقل الذكي.

تصميم ألماني، وهندسة تواكب المستقبل

في قلب الابتكار لدى أفاتر يكمن مركز التصميم العالمي في ميونيخ، ألمانيا، تحت قيادة المصمم البارز نادر فقيه زاده. وتجسّد فلسفة تصميم أفاتر رؤية مستقبلية جمالية تجمع بين التكنولوجيا والرفاهية، مقدمةً رؤية عالمية متطورة لمستقبل التنقل. وبمشاركة فريق من المصممين من 25 دولة، تقدم أفاتر منظورًا عالميًا رفيع المستوى لمستقبل النقل.

أفاتر 11: SUV الفاخرة المستقبلية

أفاتر 11 هي أول سيارة تعتمد على منصة CHN الذكية للسيارات الكهربائية، حيث تجمع بين التصميم المستقبلي والمزايا الفاخرة، وتتميز بلون "الكراميل السائل" الفريد الذي يتغير حسب الإضاءة. وتشمل مواصفاتها البارزة:

• مقاعد أمامية منعدمة الجاذبية لتوفير تجربة راحة استثنائية.

• نظام دفع رباعي ثنائي المحركات بقدرة تصل إلى 425 كيلو واط وعزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر.

• بطارية ليثيوم عالية الكثافة من CATL بمدى يتجاوز 700 كيلومتر، مع قدرة شحن سريع تضيف 200 كيلومتر في 10 دقائق.

أفاتر 12: غران كوبيه الفاخرة

تم تطوير أفاتر 12 غران كوبيه وفقًا لمفهوم "الأناقة المستقبلية"، حيث تتميز بتصميم فريد بلا نافذة خلفية وجسم ديناميكي أنيق. وتشمل ميزاتها الرئيسية:

• قمرة حسية مغلقة وسقف بانورامي ذكي.

• شاشات بانورامية متصلة بتقنية HD لتعزيز تجربة الركاب.

• نظام صوت من Meridian Excellence يضم 25 مكبر صوت لتجربة صوتية عالية الدقة.

سمارت موبيليتي إنترناشونال: ريادة التنقل في الإمارات

صرح معتز لويس، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت موبيليتي إنترناشونال، قائلًا: "نحن فخورون بتقديم طرازات أفاتر الرائدة من فئة السيارات الذكية الكهربائية إلى دولة الإمارات." وأضاف: "نلتزم في سمارت موبيليتي إنترناشونال، بجلب أحدث تقنيات المركبات الجديدة للطاقة إلى المنطقة، مع التركيز على السلامة، والاستدامة وتوفير تجارب تكنولوجية متقدمة."

وتعليقًا على السوق الإماراتية، قال لويس: "تدخل أفاتر السوق الإماراتية في وقت ملهم، حيث يشهد الطلب على السيارات الكهربائية الفاخرة نموًا متسارعًا، مع فجوة واضحة بين السيارات الاقتصادية والطرازات الفاخرة. وسيساهم تقديم أفاتر في سد هذه الفجوة عبر توفيرها لتقنيات متقدمة، مما يعزز من مكانة السيارات الكهربائية في دولة الإمارات."

ملاحظة حول المبيعات المعتمدة

بصفتها الوكيل المعتمد الوحيد لسيارات أفاتر في دولة الإمارات، تؤكد سمارت موبيليتي إنترناشونال على أهمية الشراء من القنوات المعتمدة لضمان توافق مواصفات السيارة مع ظروف القيادة في الدولة والحفاظ على تغطية الضمان. وتتحمّل سمارت موبيليتي إنترناشونال مسؤولية المركبات المشتراة فقط من وكلائها المعتدين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.avatruae.com.

