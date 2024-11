UnifyCX se Lanza: Innovación en Experiencia del Cliente con IA y Soluciones Tecnológicas

UnifyCX Logo UnifyCX Grand Opening Ribbon-Cutting Photo

Celebrando la Inauguración de la nueva sede en Barranquilla, Colombia, como un hito clave en el crecimiento global de UnifyCX

Estamos redefiniendo las posibilidades para la gestión de la experiencia del cliente. Hemos diseñado una plataforma para ofrecer un servicio excepcional mientras expandimos los límites de innovación.” — Vidya Ravichandran

BARRANQUILLA, ATLáNTICO, COLOMBIA, November 4, 2024 / EINPresswire.com / -- UnifyCX , se lanza oficialmente hoy, marcando un hito importante en la evolución de la gestión de la experiencia del cliente. Basado en la experiencia de GlowTouch y su adquisición estratégica de Collective Solution, UnifyCX combina tecnología avanzada de IA con capacidades habilitadas por tecnología para revolucionar la experiencia del cliente. Su plataforma está lista para transformar la industria con soluciones innovadoras y centradas en las personas para clientes en una amplia gama de sectores.UnifyCX combina décadas de experiencia comprobada en atención al cliente con tecnología de vanguardia para ofrecer soporte eficiente y personalizado. Al integrar sin problemas soluciones impulsadas por IA con empatía humana, UnifyCX permite a las empresas conectar con sus clientes de manera innovadora, elevando el estándar de servicio personalizado y receptivo en una variedad de industrias.“Con UnifyCX, estamos redefiniendo las posibilidades para la gestión de la experiencia del cliente”, dijo Vidya Ravichandran, CEO de UnifyCX. “Hemos diseñado una plataforma para ofrecer un servicio excepcional mientras expandimos los límites de la innovación. Al aprovechar la tecnología de IA junto con conocimientos impulsados por humanos, empoderamos a las empresas para que forjen conexiones más profundas con sus clientes de maneras que antes eran inimaginables”.En el corazón de UnifyCX está el compromiso de aprovechar la tecnología de IA para mejorar todos los aspectos del recorrido del cliente. Su plataforma va más allá de las herramientas tradicionales de servicio al cliente, integrando IA de vanguardia para manejar tareas rutinarias, permitiendo que los agentes humanos se concentren en interacciones más complejas y personalizadas. Este enfoque mejora la eficiencia y garantiza que cada interacción con el cliente esté marcada por empatía, precisión y un cuidado genuino.“Como parte de nuestro crecimiento continuo, estamos encantados de anunciar la gran apertura de nuestra nueva ubicación en Barranquilla, Colombia. Barranquilla, la cuarta ciudad más grande del país, se ha convertido en un importante centro en el sector de outsourcing y es el hogar de una fuerza laboral próspera”, continuó Ravichandran. “Nuestra nueva instalación está equipada con comodidades de última generación diseñadas para fomentar la productividad y el confort de nuestro equipo, garantizando un servicio fluido y eficiente para nuestros clientes. Con una sólida infraestructura, esta ubicación refuerza nuestro compromiso de proporcionar soluciones de experiencia del cliente de alta calidad sin interrupciones a nivel global”.La apertura de la ubicación en Barranquilla muestra cómo UnifyCX combina infraestructura de vanguardia con tecnología innovadora para satisfacer las necesidades en evolución de los clientes. Más allá de la IA, nuestra plataforma ofrece un conjunto completo de herramientas diseñadas para mejorar la gestión de la experiencia del cliente en todos los puntos de contacto. Desde inteligencia omnicanal que sigue las interacciones de los clientes de manera fluida hasta la rápida incorporación de clientes que garantiza un despliegue ágil y preciso, UnifyCX ofrece soluciones personalizadas para satisfacer las demandas del entorno empresarial acelerado de hoy.Acerca de UnifyCXUnifyCX ofrece una experiencia del cliente habilitada por tecnología y potenciada por humanos, fusionando lo mejor de la experiencia humana con la tecnología avanzada de IA. Ofrecemos una suite integral de herramientas de gestión de la experiencia del cliente diseñadas para mejorar cada etapa del recorrido del cliente. Con presencia global y un compromiso con la innovación, UnifyCX está redefiniendo lo que significa un servicio al cliente excepcional. Como una empresa certificada por NMSDC como Minority Business Enterprise (MBE) y de propiedad de una mujer, nos enorgullecemos de nuestra diversa fuerza laboral. Para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos comerciales, visite www.unifycx.com o envíe un correo a info@unifycx.com.

UnifyCX Colombia Grand Opening

